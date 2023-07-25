Глава Минобороны Литвы о заявлениях Лукашенко: И вы поверили? 6 25.07.2023, 11:40

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Арвидас Анушаускас

Фото: DELFI

Арвидас Анушаускас прокомментировал угрозы белорусского диктатора.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает заявления Александра Лукашенко о походе «вагнеровцев» в Польшу дезинформацией. Об этом он написал у себя в «Фейсбуке».

«Эстония огораживается, а мы? Латвия строит, а мы где? Польша перебрасывает, а почему мы? Пожалуй, самые часто задаваемые вопросы на данный момент. На вагнеровской эмблеме есть череп — ой как страшно…

Таких эмблем можно сделать больше, но как это меняет обеспечение наемников боеприпасами (нет), тяжелой техникой (оставили в РФ) и, наконец, мозгами (никогда не было)? Лукашенко еле сдерживает Пригожина, а Путин еле сдерживает Лукашенко? Да? Вы поверили?» — высказался министр.

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