«Путин этим себя погубил» 8 25.07.2023, 12:01

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Ликвидация «Бастиона» будет приоритетом для Залужного.

После выхода из Черноморского соглашения Путин заявил, что все корабли, которые будут идти в украинские порты, будут считаться потенциальными военными целями.

Но это не просто агрессивная риторика, отметила российская оппозиционная журналистка Юлия Латынина, ведь ракеты уже летят на Одессу, разрушая элеваторы, а значит это не заявление, а конкретные действия.

«Несколько десятков тысяч тонн уничтоженного зерна, сожженные элеваторы. Ракеты «Х-22», которые практически невозможно перехватить, потому что они летят очень короткое расстояние. Как известно, целиться они не умеют, но когда прилетит в припортовую структуру размером с несколько футбольных полей, то куда-нибудь да попадет», – пояснила журналистка.

Кроме того, Россия запускает противокорабельные ракеты «Ониксы», которые вообще летят со скоростью 6 Махов. Они летят с «Бастиона» (ракетный комплекс – ред.), который расположен в Крыму. «Бастион» – это такой же мобильный комплекс, как ATACMS.

«Думаю, ликвидация «Бастиона» будет приоритетом для Залужного, но поразить его в ответ очень сложно. В рамках этой зерновой штуковины, короткой зерновой битвы, Путин, кажется, выигрывает, потому что ответить нам нечем. И моя гипотеза, что этим шагом Путин себя абсолютно бесповоротно погубил», – высказала свое мнение Латынина.

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