Завершается операция по окружению Бахмута: что означает бегство россиян из Андреевки 25.07.2023, 14:53

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В ВСУ рассказали, как смыкается кольцо вокруг города.

Выбивание врага с позиций в районе Андреевки Донецкой области может помочь завершить операцию по окружению Бахмута.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

«Она (Андреевка, - ред.) как и любые населенные пункты вокруг Бахмута позволяют завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага», - сказал он.

Череватый добавил, что у врага уже совсем нет превосходства, оккупанты очень хорошо готовятся, минируют позиции, поэтому перед штурмовыми операциями все подразделения проходят мощную подготовку и слаживание.

«В том числе как проходить минные поля, противотанковые рвы, в том числе используя предоставленные немецкие Biber (мостоукладчик, - ред.)», - добавил спикер.

Ранее представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что (противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки). Он также отметил, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте. Вскоре в Силах обороны уточнили, что защитники Украины смогли продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

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