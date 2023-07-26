СМИ: Член хоккейной команды Лукашенко вышел из СИЗО 1 26.07.2023, 14:08

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ПАВЕЛ БЕЛЫ

Но уголовное дело не прекращено.

Как стало известно «Нашай Ніве», бизнесмен Павел Белый, близкий к Лукашенко, освобожден из-под стражи. Но уголовное дело не прекращено.

О задержании собственника строительной компании «Тапас» Павла Белого стало известно на прошлой неделе.

Задержание было связано с претензией финансовых органов к одной из подконтрольных бизнесмену фирм.

Как стало известно позже, Белый уже на свободе — в СИЗО он провел три дня, 72-часовой срок задержания следователи продлевать не стали.

По нашей информации, уголовное дело против Белого не прекращено и претензии остаются, он отпущен под обязательства выплатить начисленный долг.

Павел Белый — хоккеист команды Александра Лукашенко, которую еще называют сборной «Черного шлема». В какое-то время лучший бомбардир и лучший голевой ассистент Лукашенко. Долгое время он был в фаворе.

По прихоти Александра Лукашенко, которому нравится играть в хоккей, он приблизил к себе и озолотил многих хоккеистов от Михаила Захарова до Дмитрия Баскова и Павла Белого.

Изначально Белый был гонцом от отдельных бизнесменов к Александру Лукашенко. Пользуясь близостью к телу, он получал для других премиальные участки земли под застройки за долю в компаниях, которые реализовывали проект. В итоге с течением времени компания партнеров — «Тапас» — стала полностью его.

Сейчас Белый — один из основных застройщиков Минска. Ему принадлежит много недвижимого имущества в разных районах столицы, преимущественно в центре и вокруг Дроздов, где находится одна из резиденций Александра Лукашенко и коттеджные кварталы высшего чиновничества.

В частности, в его ресторане «Лебяжий», построенном на берегу водохранилища, регулярно проходят мероприятия для лукашенковской элиты, в том числе с участием самого Лукашенко.

«Тапас» Павла Белого строил квартал «Олимпик парк» в Дроздах, квартиры в котором по сниженным ценам покупали представители высшей лукашенковской номенклатуры.

Это уже не первое задержание Белого. В 2012-м лучшего бомбардира сборной «Черного шлема» уже задерживал КГБ, но выпускал по распоряжению Лукашенко.

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