Россияне запаниковали из-за прорыва ВСУ Южного фронта и разгрома войск РФ под Старомайорском 27.07.2023, 15:15

Украинская армия совершила мощный рывок на Запорожском и Угледарском направлениях.

Российские военные пропагандисты продолжают сообщать про успехи украинской армии на Южном фронте сразу по двум направлениям, где ВСУ смогли продвинуться на Запорожском и Угледарском флангах наступления, передает dialog.ua.

Один из крупнейших провоенных Telegram-каналов РФ WarGonzo российского военкора Пегова сообщает, что на Запорожском направлении ВСУ после массированных артиллерийских ударов по российским позициям смогли продвинуться северо-восточнее населенного пункта Работино. В результате россияне были вынуждены отступить на окраины населенного пункта.

На Угледарском направлении ВСУ закрепились в Старомайорском, о чем ранее сообщили сразу два российских источника, и начали артиллерийские обстрелы потрепанных российских частей в южной части села. Более того, при поддержке артиллерии украинские военные осуществили продвижение к Урожайному.

Кроме того, россияне подчеркивают тревожность ситуации, поскольку Старомайорское является доминирующей высотой в районе, что может дополнительно осложнить российское положение на данном участке фронта.

Полевой командир «ДНР» Александр Ходаковский также сообщает о серьезных проблемах российской армии на Южном фронте под Старомайорским, где ВСУ проводят крупную наступательную операцию.

В своем Telegram-канале он пишет, что украинская армия «методично раскатывает» вражеские подразделения на протяжении нескольких последних дней, выбивая российских военных из укрытий и превращая эти укрытия в развалины.

Ходаковский подчеркивает, что ВСУ воспользовались своим преимуществом в дальнобойной артиллерии, с дистанции разгромив российские укрепления. Оккупанты практически не вели ответный огонь, по всей вероятности, из-за проблем с артиллерией.

Более того, продолжая активную наступательную операцию, ВСУ действуют с двух сторон, создавая угрозу россиянам фланговым ударом в соседнем Урожайном. Ходаковский заявляет, что потеря населенного пункта после упорной обороны будет ударом по российским военным.

При этом державшие оборону подразделения сильно потрепаны неделями боев и большими потерями.

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