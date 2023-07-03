В Гааге начал работу офис по расследованию российской агрессии в Украине 3.07.2023, 15:26

Это первый шаг к созданию международного трибунала.

В Гааге в понедельник, 3 июля, открылся Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины (ICPA), передает «Немецкая волна». В его состав входят представители Украины, Евросоюза, США и Международного уголовного суда (МУС), а задачами новой организации будет являться проведение расследования и сбор доказательств преступления агрессии против Украины.

По словам еврокомиссара по юстиции Дидье Рейндерса, это первый конкретный шаг на пути к привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины. «Это свидетельство мировой борьбы против безнаказанности… Мы обязаны поддерживать Украину столько, сколько необходимо», - сказал он на пресс-конференции в Евроюсте.

Глава Евроюста: Будет 20 прокуроров из нескольких стран

Все прокуроры будут работать здесь, на базе Евроюста, указал глава ведомства Ладислав Хамран. Их будет 20 человек из разных стран, добавил Хамран, отказавшись назвать конкретные государства. Между тем США подтвердили, что от них будет прокурор.

На следующем этапе представители стран, в которых уже идут расследования преступления агрессии в отношении Украины, - это Литва, Латвия, Эстония, Украина и Польша - объединят свои доказательные базы и будут искать связь между элементами преступления агрессии и действиями политических и военных руководителей РФ.

Генпрокурор Украины: Исторический момент

Присутствовавший на открытии центра генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что четыре украинских прокурора уже находятся в Гааге и сегодня начали работу. Он назвал этот момент историческим.

- Сегодня вы видите здесь наше единство. Мы объединились, чтобы обеспечить полное привлечение к ответственности за преступление агрессии и все остальные 93 тысячи инцидентов военных преступлений. Создание специального трибунала теперь неизбежно, он будет создан, потому что здесь и сегодня мы уже начали, - подчеркнул Костин.

«Начало конца безнаказанности за преступление агрессии»

Как сообщил в Telegram Офис генерального прокурора Украины, новый центр имеет особое значение для Украины, поскольку речь идет о «начале конца безнаказанности за преступление агрессии». «Это четкий сигнал, что мир объединен и непреклонен для обеспечения ответственности российского режима за все его злодеяния: преступление агрессии, геноцид и военные преступления», - отмечается в заявлении. По словам Костина, ICPA восполнит пробел по ответственности за преступление агрессии в международном уголовном правосудии и «станет одним из элементов, который усилит юридические механизмы запрета агрессии, дополнит и укрепит эту архитектуру».

В церемонии открытия ICPA также участвовал прокурор МУС Карим Хан, помощник Генпрокурора США Кеннет Полайт, министр юстиции Нидерландов Дилан Ешильгёз-Зегериус, а также генпрокуроры Латвии, Литвы и Румынии Юрис Стуканс, Нида Грунскене и Алекс Флорин Флорента, входящие в состав Совместной следственной группы (JIT), отметил Офис генерального прокурора Украины.

Представители JIT будут работать вместе с украинскими прокурорами при поддержке спецпрокурора США по преступлению агрессии. Другие страны и институции смогут присоединиться к ним в ближайшие месяцы, сообщил Костин.

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