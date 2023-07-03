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Легенда «Немана», которого недавно задерживали, покинул клуб

  • 3.07.2023, 21:10
  • 1,462
Легенда «Немана», которого недавно задерживали, покинул клуб
Дмитрий Коваленок

Дмитрий Коваленок работал на посту спортивного директора.

Спортивный директор и легенда гродненского футбольного клуба «Неман» Дмитрий Коваленок покидает свой пост.

Об этом сообщает канал болельщиков клуба.

Коваленок отыграл за клуб 14 сезонов, не покинул команду во время ее финансовых трудностей и остался с «желто-зелеными» в качестве спортивного директора после окончания карьеры.

28 июня стало известно, что Коваленка задержали. На следующий день появилась информация, что его отпустили. В записанном силовиками видео он говорил, что был задержан якобы за подписки в соцсетях на «экстремистские материалы».

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