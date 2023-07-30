Миф или реальность: можно ли прерывать зарядку смартфона 7 30.07.2023, 10:02

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У телефонной батареи есть несколько важных секретов.

Правильно заряжать телефон для продления работы аккумулятора может быть трудной задачей, но стоит ли заряжать его до 100%, или надо прервать этот процесс?

Конечно, вы можете остановить зарядку батареи смартфона, без значительного вреда для смартфона. Современные гаджеты оснащены системами управления батареи, которые регулируют процесс зарядки и защищают аккумулятор от перезаряда, но если это ежедневный процесс — долговременная работа вашего телефона под угрозой, пишет nv.ua.

Зачем прерывать зарядку?

Если вы часто прерываете процесс зарядки, это может незначительно повлиять на срок службы батареи в течение очень длительного периода времени.

Как известно, для современных литий-ионных аккумуляторов не рекомендуется регулярно заряжать аккумулятор телефона до 100% и разряжать его до 0%. Что может привести к дополнительной нагрузке на батарею, что потенциально приведет к более быстрому разряду со временем.

Хотя случайная полная разрядка не слишком вредна, если это повторяется каждый день, это может напрячь батарею. Постарайтесь зарядить телефон до того, как он упадет до критически низкого уровня.

Так же постоянная зарядка телефона до 100% может привести к нагрузке на аккумулятор. Лучше выключить зарядное устройство, когда уровень заряда батареи достигнет примерно 80−90%.

Чтобы поддерживать гаджет в данном диапазоне, подключите телефон к беспроводному зарядному устройству, когда ложитесь спать.

Если вы просыпаетесь ночью, отсоедините его от сети, чтобы предотвратить постоянную перезарядку. Вы также можете подключить телефон к умной розетке, которая должна выключаться по расписанию.

Как продлить работу аккумулятора вашего смартфона?

Литий-ионные батареи не капризны, но они ненавидят две вещи — холод и жару.

По данным BatteryUniversity, многократная зарядка телефона при температурах ниже нуля может создать постоянное покрытие металлического лития на аноде аккумулятора.

Кроме того, обратите внимание на то, что всегда полезно использовать зарядные устройства и кабели производителя или брендов с проверенной репутацией. Дешевые или низкокачественные аксессуары могут не обеспечивать необходимые функции безопасности и потенциально могут повредить аккумулятор вашего телефона.

Если вы планируете пользоваться телефоном в течение длительного времени, старайтесь оставлять его заряженным примерно на 50%, поскольку экстремальные состояния (очень низкий или очень высокий заряд) могут нанести долгосрочный вред, если оставить его надолго.

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