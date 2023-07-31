Российский военный эксперт заявил, что ему стыдно за армию РФ 7 31.07.2023, 12:40

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Правда о военных поражениях попала на федеральный телеканал.

Российский военный эксперт заявил, что ему «стыдно» и «обидно», что российская армия не способна взять такой маленький городок как Авдеевка.

«Мне немножко обидно и даже стыдно, что вот эту Авдеевку мы полтора года не можем не то что взять, мы ее не можем окружить и блокировать… Я не понимаю, почему мы не можем это сделать», — возмутился он в студии одного из федеральных каналов.

Он заявил, что его сын принимал участие в попытка оккупировать город. Однако на вопрос ведущего, где сейчас находится сын военного эксперта, тот ответил, что «в Сирии».

"I'm a little bit offended and ashamed that for a year and a half we can't take Avdiivka" - Russian propagandists admit the lack of Russian military achievements on the frontlines. pic.twitter.com/LmSYR1YznC — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 30, 2023

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