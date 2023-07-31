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Российский военный эксперт заявил, что ему стыдно за армию РФ

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  • 31.07.2023, 12:40
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Российский военный эксперт заявил, что ему стыдно за армию РФ

Правда о военных поражениях попала на федеральный телеканал.

Российский военный эксперт заявил, что ему «стыдно» и «обидно», что российская армия не способна взять такой маленький городок как Авдеевка.

«Мне немножко обидно и даже стыдно, что вот эту Авдеевку мы полтора года не можем не то что взять, мы ее не можем окружить и блокировать… Я не понимаю, почему мы не можем это сделать», — возмутился он в студии одного из федеральных каналов.

Он заявил, что его сын принимал участие в попытка оккупировать город. Однако на вопрос ведущего, где сейчас находится сын военного эксперта, тот ответил, что «в Сирии».

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