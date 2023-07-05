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Новый формат классики: Fiat возродил знаменитую бюджетную модель

  • 5.07.2023, 8:53
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Новый формат классики: Fiat возродил знаменитую бюджетную модель

В презентации кроссовера снялся Леонардо ди Каприо.

В Турине представили новый Fiat 600. Культовую модель 50-60-х годов возродили в формате компактного городского кроссовера и уже с завтрашнего дня, 5 июля, на нее начнут принимать заказы по цене от 35 950 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis, а в ее презентационном видеоролике снялся Леонардо ди Каприо.

Дизайн Fiat 600 2024

4,17-метровый кроссовер позиционируют, как пятидверного старшего брата Fiat 500, и это видно невооруженным глазом. У двух авто очень схожий дизайн – он сочетает стиль классических Fiat 500 и 600 с современными мотивами.

Новый Fiat 600 2024 привлекает плавными обводами кузова, аркообразной крышей и большими круглыми фарами. Примечательно, что итальянский электрокар будут окрашивать исключительно в яркие цвета и принципиально не предлагают серый Fiat 600.

Салон Fiat 600 2024

В интерьере также присутствуют черты ретро-стиля. Передняя панель окрашена в цвет кузова и имитирует голый металл в салоне оригинального Fiat 600 1955 года.

Вместе с тем кроссовер получил виртуальный щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин. У него вместительный 360-литровый багажник.

Комплектация Fiat 600 2024 включает бесключевой доступ, подогрев сидений, беспроводную зарядку для смартфонов и камеру заднего вида. Также кроссовер получил набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль с полуавтономным режимом для пробок, технологии автоматического торможения, контроля «слепых» зон и распознавания дорожных знаков.

Новый Fiat 600 2024, характеристики

Поначалу дебютировал электромобиль Fiat 600e. Его силовая установка знакома по электрическим Jeep Avenger, Opel Mokka и DS 3, построенными на той же платформе СМР концерна Stellantis.

Кроссовер Fiat 600e получил 156-сильный мотор и батарею на 54 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 9 с и обладает запасом хода в 400 км, а зарядить батарею на 80% от быстрой станции можно за полчаса.

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