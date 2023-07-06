Ученые назвали самого прожорливого хищника на Земле 4 6.07.2023, 12:20

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Вы с ним прекрасно знакомы.

Свежие научные исследования позволили определить самого прожорливого хищника на Земле. Потребительский след этого существа в 1300 раз больше, чем все, что регистрировалось ранее.

Речь идет о человеке. Именно наш разумный вид оказывает колоссальное влияние на экологию. Причем значительная часть действий, которые отражаются на экосистеме планеты, совершаются из-за прихотей людей, пишет New Voice.

Исследование на эту тему провел морской эколог из Университета Далхаузи Борис Ворм. Он привел несколько примеров пагубного влияния населения Земли на природу, которого можно было легко избежать. После резкого всплеска популярности «Гарри Поттера» в Индонезии вырос спрос на диких сов в качестве домашних животных. То же самое было с рифовыми рыбами после релиза мультфильма «В поисках Немо».

Повсеместное применение животных для производства лекарств и других продуктов ставит под угрозу часть исчезающих видов. Независимо от цели, такие действия по масштабу ущерба сравнимы с хищничеством. Более того, когда в экосистеме уменьшается популяция конкретных особей, рождается экология страха.

Другие животные, ощущая влияние хищника на их среду, начинают испытывать поведенческий, физиологический и когнитивный стресс. Это может влиять на способности выживания и размножения. Предыдущие исследования показали, что резкие изменения в популяции тех или иных видов происходили именно после деятельности человека.

«Мы — необычный хищник, поскольку спектр нашей добычи — общее число видов, за которыми мы охотимся, — составляет порядка 15 000 только для позвоночных животных, и мы используем многие из них неустойчивым образом настолько, что это угрожает их выживанию», — рассказал Ворм.

Как заявил специалист, человек применяет для своих потребностей гораздо больше других видов, чем любое позвоночное. В результате мы стали главным хищником в большинстве экосистем, образовав вокруг себя сверхбольшую нишу влияния.

Способы изменить ситуацию есть. Исследователи указали на принципы поведения коренных народов, которые ограничивали свое воздействие на природу. По словам Ворма, сейчас человечество все чаще осознает собственное пагубное влияние и пытается улучшить положение дел с применением последних достижений науки и технологий.

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