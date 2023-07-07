В мертвом ките нашли клад стоимостью около полумиллиона евро 7.07.2023, 3:48

1,440

Фотофакт.

Кусок амбры весом около 10 кг был обнаружен в туше мертвого кашалота, выброшенного на берег канарского острова Ла-Пальма. Находку оценили в 500 тысяч евро. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Ла-Пальма — это остров в Испании и вулканическая горячая точка. В 2021 году разрушительное извержение местного вулкана Кумбре-Вьеха нанесло острову ущерб на 843 миллиона евро.

Поэтому сотрудники Университета Лас-Пальмас ищут покупателя амбры, а вырученные средства хотят передать на помощь пострадавшим от извержения вулкана.

Как отметил глава Института здоровья животных и продовольственной безопасности Университета Лас-Пальмас Антонио Фернандес Родригес, амбра вызвала сепсис внутри кита, что привело к его смерти.

Отметим, амбра — это редкое восковидное вещество, которое часто называют плавающим золотом. Она образуется из непереваренных кальмаров и моллюсков, съеденных китом. Об амбре мечтают парфюмеры со всего мира, ведь она усиливает запах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».