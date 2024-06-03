Африканские «друзья Путина» проиграли на выборах 3 3.06.2024, 17:55

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Партия АНК показала самый низкий результат за последние 30 лет.

Африканский национальный конгресс (АНК) получил на парламентских выборах 40,21% голосов, что явилось самым низким результатом в истории партии за последние 30 лет. Таким образом, АНК впервые после окончания апартеида в 1994 году должна будет договариваться с другими партиями, чтобы сформировать коалиционное правительство, пишет aljazeera.com.

Партия АНК получила большинство на всех шести национальных выборах, состоявшихся в демократический период в ЮАР, когда в 1994 году Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом страны.

Несмотря на победу АНК на очередных выборах, руководящая партия впервые не завоевала более 50% голосов. На парламентских выборах 2024 года Африканский национальный конгресс получил 40,21% голосов. Демократический альянс, являющийся основной оппозиционной силой в стране, занял второе место с 21,8% голосов. Третье место заняла партия MK – 14,58%, а четвертая EFF – 9,52%.

Таким образом, АНК должна договариваться с другими партиями о коалиции. Однако Демократический альянс заявил, что не пойдет в коалицию в АНК. А MK указали, что согласятся на коалиционное правительство, если действующий президент страны Сирил Рамафоса уйдет в отставку, однако АНК отвергла такое предложение.

В ЮАР люди не голосуют за президента, а его избирает парламент большинством голосов. Поэтому следующий срок Сирила Рамафосы остается под вопросом.

Правящая партия Южной Африки АНК считается дружественной к Путину. СМИ неоднократно фиксировали российские корабли, загружавшие неизвестный груз в портах ЮАР. Кроме того, Сирил Рамафоса заявил, что его страна не будет присутствовать на Саммите мира по поводу войны в Украине.