закрыть
3 июня 2024, понедельник, 18:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $79

  • 3.06.2024, 18:08
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $79

Впервые с 7 февраля.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 2,91%, до $78,75 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:05 по Минску. Ниже отметки $79 за баррель Brent торгуется впервые с 7 февраля 2024 года.

Контракты на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели на 3,27%, до $74,47 за баррель.

Рынок нефти остается под давлением сохраняющихся опасений того, что устойчивая инфляция может продлить период повышенных процентных ставок в мире и ограничить спрос на топливо, пишет Reuters. Высокие процентные ставки увеличивают стоимость заимствований, что может замедлить экономическую активность и снизить спрос на нефть.

Цены на нефть также снижаются на фоне решений, принятых ОПЕК+ на заседании 2 июня.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин