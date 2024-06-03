Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $79 3.06.2024, 18:08

Впервые с 7 февраля.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 2,91%, до $78,75 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:05 по Минску. Ниже отметки $79 за баррель Brent торгуется впервые с 7 февраля 2024 года.

Контракты на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели на 3,27%, до $74,47 за баррель.

Рынок нефти остается под давлением сохраняющихся опасений того, что устойчивая инфляция может продлить период повышенных процентных ставок в мире и ограничить спрос на топливо, пишет Reuters. Высокие процентные ставки увеличивают стоимость заимствований, что может замедлить экономическую активность и снизить спрос на нефть.

Цены на нефть также снижаются на фоне решений, принятых ОПЕК+ на заседании 2 июня.