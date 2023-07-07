закрыть
7 июля 2023, пятница, 8:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коллеги с планеты Нибиру

  • 7.07.2023, 8:14
Коллеги с планеты Нибиру
Ирина Халип

Рассуждать о следах жизнедеятельности Лукашенко - увольте.

Минувшие выходные у меня отняли российские либеральные коллеги.

«Пожалуйста, вы не могли бы выйти в наш эфир? А можете дать комментарий срочно? Присоединитесь к нашему стриму? Когда вам можно позвонить для интервью?» Мессенджеры раскалялись, просьбы сыпались, как будто ночью случилось нечто судьбоносное. То ли Пригожин Минск взял, то ли Лукашенко добровольно сдался народу, придя с повинной на площадь, то ли ядерная бомба взорвалась где-нибудь на Комаровке.

Оказалось, всеобщее возбуждение либеральных коллег связано с тем, что Лукашенко намедни подписал «закон об изменении закона о СМИ». Закон об изменении закона – это красиво, это по-нашему, конечно. Но читать все эти многочисленные бумажки, не имеющие не только никакой ценности, но и смысла, - это вроде как себя не уважать. Что-то там про возможность запрета деятельности иностранных медиа на территории Беларуси в случае, если страны, в которых эти медиа зарегистрированы, будут себя плохо вести по отношению к нашей многострадальной оккупированной территории. И еще – за недружественные действия по отношению к белорусским СМИ. То есть не пустят Азаренка в Литву – значит, литовские сайты можно блокировать. Ерунда, в общем, даже на полноценную новость не тянет – так, бегущая строка для тех, кому уж совсем нечем заняться и нечего почитать в жаркие летние выходные.

Я думала, таких нет – тех, кому нечем заняться. Оказалось, до ужаса много. Диалоги мои с коллегами были какими-то фантасмагорическими.

– Как это – нечего комментировать, Ирина? Ведь новый закон очень многое меняет для иностранных СМИ!

– Да ничего он не меняет.

– Но хотя бы расскажете нашим слушателям, как он будет работать?

– Никак.

– Почему никак?

– Потому что законы в принципе здесь не работают.

– Почему вам все равно? Иностранные медиа не смогут больше работать в Беларуси.

– А они и так не работают в Беларуси.

– А Китай, Россия?

– А вот это мне уже совершенно безразлично. Если вам интересно, не возникнет ли проблем у киселевских и соловьевских – им и звоните. Мне на них плевать.

Вот так и разговаривали, так и расстались, крайне недовольные друг другом. Коллеги недовольны тем, что остались без спикера и зря время потратили. А я – даже не то чтобы недовольна, а в некоторой растерянности. Казалось бы, в последние три года мы все – журналисты, бывшие политзаключенные и родственники нынешних политзаключенных, писатели и музыканты, ученые и предприниматели – потратили огромное количество времени на интервью, стримы, эфиры, где рассказывали в подробностях, объясняли на пальцах и произносили фактически по слогам все, что происходит в Беларуси. И нас вроде слушали, и даже понимали. Но стоит какому-нибудь Лукашенко поставить закорючку на салфетке – все понимание заканчивается. «Но ведь он же сказал/подписал/пообещал/пригрозил, это изменит условия работы журналистов/правила посещения общественных бань/график работы городского транспорта». Это звучит примерно как «по телевизору же сказали, значит, правда».

И получается, что мы все живем в совершенно разных вселенных, которые никак не соприкасаются. Мы вроде говорим на близких языках, а то и на одном. Радуемся встречам, обнимаемся, произносим общие тосты. Но категорически не понимаем друг друга. Как будто кто-то из нас живет по старинке на Земле, а кто-то – на планете Нибиру.

Нет, конечно, я пойду в любой эфир, я отменю, если надо, встречу с подругой или прогулку с сыном, чтобы снова и снова рассказывать про Полину Шарендо-Панасюк и Николая Статкевича, про Дарью Лосик и Павла Северинца, про Елену Лазарчик и Виктора Бабарико. Рассказы о наших политзаключенных, свидетельства издевательств над ними должны звучать из каждого утюга, и я готова орать в этот утюг изо всех сил, чтобы услышали. Но всерьез тратить свое собственное и чужое эфирное время, чтобы порассуждать об очередных следах жизнедеятельности Лукашенко на подтирочной бумаге – увольте.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец