Коллеги с планеты Нибиру 7.07.2023, 8:14

Ирина Халип

Рассуждать о следах жизнедеятельности Лукашенко - увольте.

Минувшие выходные у меня отняли российские либеральные коллеги.

«Пожалуйста, вы не могли бы выйти в наш эфир? А можете дать комментарий срочно? Присоединитесь к нашему стриму? Когда вам можно позвонить для интервью?» Мессенджеры раскалялись, просьбы сыпались, как будто ночью случилось нечто судьбоносное. То ли Пригожин Минск взял, то ли Лукашенко добровольно сдался народу, придя с повинной на площадь, то ли ядерная бомба взорвалась где-нибудь на Комаровке.

Оказалось, всеобщее возбуждение либеральных коллег связано с тем, что Лукашенко намедни подписал «закон об изменении закона о СМИ». Закон об изменении закона – это красиво, это по-нашему, конечно. Но читать все эти многочисленные бумажки, не имеющие не только никакой ценности, но и смысла, - это вроде как себя не уважать. Что-то там про возможность запрета деятельности иностранных медиа на территории Беларуси в случае, если страны, в которых эти медиа зарегистрированы, будут себя плохо вести по отношению к нашей многострадальной оккупированной территории. И еще – за недружественные действия по отношению к белорусским СМИ. То есть не пустят Азаренка в Литву – значит, литовские сайты можно блокировать. Ерунда, в общем, даже на полноценную новость не тянет – так, бегущая строка для тех, кому уж совсем нечем заняться и нечего почитать в жаркие летние выходные.

Я думала, таких нет – тех, кому нечем заняться. Оказалось, до ужаса много. Диалоги мои с коллегами были какими-то фантасмагорическими.

– Как это – нечего комментировать, Ирина? Ведь новый закон очень многое меняет для иностранных СМИ!

– Да ничего он не меняет.

– Но хотя бы расскажете нашим слушателям, как он будет работать?

– Никак.

– Почему никак?

– Потому что законы в принципе здесь не работают.

– Почему вам все равно? Иностранные медиа не смогут больше работать в Беларуси.

– А они и так не работают в Беларуси.

– А Китай, Россия?

– А вот это мне уже совершенно безразлично. Если вам интересно, не возникнет ли проблем у киселевских и соловьевских – им и звоните. Мне на них плевать.

Вот так и разговаривали, так и расстались, крайне недовольные друг другом. Коллеги недовольны тем, что остались без спикера и зря время потратили. А я – даже не то чтобы недовольна, а в некоторой растерянности. Казалось бы, в последние три года мы все – журналисты, бывшие политзаключенные и родственники нынешних политзаключенных, писатели и музыканты, ученые и предприниматели – потратили огромное количество времени на интервью, стримы, эфиры, где рассказывали в подробностях, объясняли на пальцах и произносили фактически по слогам все, что происходит в Беларуси. И нас вроде слушали, и даже понимали. Но стоит какому-нибудь Лукашенко поставить закорючку на салфетке – все понимание заканчивается. «Но ведь он же сказал/подписал/пообещал/пригрозил, это изменит условия работы журналистов/правила посещения общественных бань/график работы городского транспорта». Это звучит примерно как «по телевизору же сказали, значит, правда».

И получается, что мы все живем в совершенно разных вселенных, которые никак не соприкасаются. Мы вроде говорим на близких языках, а то и на одном. Радуемся встречам, обнимаемся, произносим общие тосты. Но категорически не понимаем друг друга. Как будто кто-то из нас живет по старинке на Земле, а кто-то – на планете Нибиру.

Нет, конечно, я пойду в любой эфир, я отменю, если надо, встречу с подругой или прогулку с сыном, чтобы снова и снова рассказывать про Полину Шарендо-Панасюк и Николая Статкевича, про Дарью Лосик и Павла Северинца, про Елену Лазарчик и Виктора Бабарико. Рассказы о наших политзаключенных, свидетельства издевательств над ними должны звучать из каждого утюга, и я готова орать в этот утюг изо всех сил, чтобы услышали. Но всерьез тратить свое собственное и чужое эфирное время, чтобы порассуждать об очередных следах жизнедеятельности Лукашенко на подтирочной бумаге – увольте.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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