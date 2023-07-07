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Раскрыты подробности самого дешевого кабриолета Mercedes

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  • 7.07.2023, 11:37
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Раскрыты подробности самого дешевого кабриолета Mercedes

Авто отличается элегантным дизайном.

Вслед за купе Mercedes-Benz CLE рассекретили открытую версию модели. Официальная премьера кабриолета состоится несколько позже, а его продажи стартуют в 2024 году. Первые подробности новинки раскрыли на официальном сайте Mercedes.

Новый Mercedes CLE Cabriolet заменяет сразу две модели – C-Class Cabriolet и E-Class Cabriolet. Цена модели не сообщается, но известно, что это будет самый доступный кабриолет марки.

Авто отличается элегантным дизайном с длинным капотом, рельефными боковинами и раскосыми фарами. Кабриолет оснащен многослойной мягкой крышей, а от ветра спасает защитный дефлектор.

Салон Mercedes CLE Cabriolet выполнен в стилистике других современных моделей марки. Кабриолет получил виртуальный щиток приборов и большой 11,9-дюймовый тачскрин портретного формата на наклоненной передней панели. Мультимедийная система дополнена Zoom и Tik-Tok, а еще в ней есть компьютерные игры.

Все доступные двигатели дополнят 48-вольтной «умеренной» гибридной установкой. Поначалу кабриолет Mercedes-Benz будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (204 и 258 л. с.) и 3,0 л (380 л. с.), а также 2,0-литровым турбодизелем на 197 л. с. Топовый вариант сможет разогнаться до 100 км/ч примерно за 4,5 с.

Все Mercedes CLE 2024 получили 9-ступенчатый автомат. Привод у кабриолета может быть задним или полным.

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