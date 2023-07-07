Эксперт: ATACMS могут изменить ход всей войны при одном условии 7.07.2023, 15:21

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В этом случает они станут идеальным решением для поражения российских авиабаз.

Предоставление Украине ATACMS может значительно изменить ход войны против России, если эти ракеты будут переданы с кассетными боевыми частями. Об этом в эфире «Радио NV» отметил главный редактор специализированного военного журнала Defense Express Олег Катков.

По его словам, кассетная боевая часть плюс ATACMS - это идеальное решение, когда речь идет о необходимости поражения таких стандартных целей, как, например, авиабаза или передовая вертолетная площадка. В таком случае, если ракета долетает до цели и раскрывается, то эти кассетные боеприпасы разбрасываются на значительной площади.

«Несколькими ATACMS вполне возможно накрыть довольно большую авиабазу и гарантированно повредить там самолеты, вертолеты, которые там будут находиться, вывести их из строя. ATACMS с обычной осколочно-фугасной частью на это объективно не способен. Для выполнения этой задачи нужно будет направить более 10 таких ракет. А так можно выполнить эту задачу несколькими и гарантированно», - сказал он.

По его словам, если нам дадут ATACMS с кассетной боевой частью, то «речь не будет идти о сотнях».

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