Развенчан миф о влиянии электронных устройств на успеваемость детей 7.07.2023, 15:59

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Известную теорию опровергли американские ученые.

Ученые из Университета штата Огайо выяснили что, несмотря на опасения родителей, время, проведенное за экраном, не оказывает чрезмерно негативного влияния на развитие дошкольников из бедных семей и их оценки в школе. Исследование опубликовано в журнале Translational Issues in Psychological Science.

Ученые использовали данные малообеспеченных семей, собранные в 2018–2019 годах. В исследование включили 179 детей, которые на момент начала сбора данных должны были пойти в детский сад в следующем году.

Дети в среднем проводили около двух часов за экраном каждый день, и 46% из них приходилось на ночное время (с 18:00 до 6:00). Анализ показал, что количество времени, проведенное перед телевизором, смартфонами и планшетами, не было связано с развитием у детей языковых и математических навыков.

«Эти результаты говорят о том, что мы должны прекратить демонизировать использование экранных медиа и найти более эффективные способы поддержки семей, а также образования и развития детей, живущих в бедности», — отметили ученые.

Тем не менее, у дошкольников, которые использовали гаджеты больше двух часов в день, особенно в ночное время, в среднем несколько хуже были развиты социальные и поведенческие навыки, но этот эффект наблюдался не у многих детей. Чрезмерное использование гаджетов может навредить детям, потому что оно вытесняет более полезные вещи, например, общение со сверстниками или взрослыми.

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