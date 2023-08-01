Пентагон отреагировал на нарушение Беларусью границы Польши

Пентагон отреагировал на нарушение Беларусью границы Польши1
- 1.08.2023, 23:28
- 6,172
В Польшу залетели военные вертолеты Ми-8 и Ми-24.
Власти США готовы взаимодействовать с союзниками для защиты территории стран Североатлантического альянса. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя нарушение границы Польши вертолетами Ми-8 и Ми-24 ВВС и войск ПВО Беларуси.
«Помимо этого я лишь отмечу, что мы и далее будем очень серьезно относиться к безопасности НАТО и продолжим взаимодействовать с союзниками по НАТО, чтобы гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО остается в безопасности», - цитирует Райдера TVP.
Как сообщал Charter97.org, два вертолета Беларуси сегодня, 1 августа, нарушили государственную границу Польши.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак призвал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.
«НАТО было проинформировано об инциденте», - отметили в Минобороны Польши.
Также на ковер в Министерство иностранных дел Польши для объяснений был вызван временный поверенный в делах Беларуси.