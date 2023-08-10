Взрыв на военном заводе в Сергиевом Посаде: в РФ панически ищут виновных 4 10.08.2023, 11:43

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Задержан первый «подозреваемый».

Следственный комитет Российской Федерации объявил подозреваемого во взрыве на территории «Загорского оптико-механического завода» (Подмосковье, Сергиев Посад).

Как пишут российские пропагандистские издания РИА Новости и Readovka, в качестве подозреваемого задержан технический директор компании «Пиро-Росс», которой принадлежит взорвавшийся склад, сообщает УНИАН.

Следствие утверждает, что на месте взрыва находилась «пиротехника и ее составляющие», и собирается дать оценку законности хранения этих предметов на территории завода.

Также «Пиро-Росс» прошли обыски, назначен ряд экспертиз для установления причины возгорания, опрошены десятки человек.

Количество пострадавших в результате происшествия устанавливается, к настоящему времени известно о 60 пострадавших, 9 (по другим данным – 12) пропавших без вести и одной погибшей.

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