Лукашенко поделился «шальной» мыслью о собственном «пепелаце»2
- 11.08.2023, 13:39
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Диктатор снова бредил.
Лукашенко поделился «шальной» мыслью о том, что хотел бы воплотить в своей жизни, сообщает его пресс-служба.
«Создав производство легковых автомобилей, у меня есть «шальная» мысль. Если удастся, развернуться и производить свой летательный аппарат», — сказал он.
Он также заявил, что в Беларуси будут делать все, чтобы развивать направление ремонта, обслуживания и строительства своих самолетов: «Мы это будем продвигать».
Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил о совместном проекте с Россией по организации серийного производства двухмоторного легкого самолета.