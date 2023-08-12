На Крымском мосту прогремела новая серия взрывов

На Крымском мосту прогремела новая серия взрывов6
- 12.08.2023, 15:20
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Жители Керчи сообщают о восьми ударах второй раз за день.
Новая серия взрывов прогремела на Крымском мосту в районе Керчи второй раз за день.
Жители Керчи пишут как минимум о восьми взрывах, передает Astra.
Движение по мосту снова перекрыто.
По информации Mash, в районе Крымского моста работает система ПВО. Телеграм-канал «Крымский ветер» пишет, что над мостом снова поставили дымовую завесу.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня на Крымском мосту в районе Керчи раздались мощные взрывы. Появились сообщения об обрушении двух пролетов.