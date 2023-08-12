На Крымском мосту прогремела новая серия взрывов 6 12.08.2023, 15:20

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Жители Керчи сообщают о восьми ударах второй раз за день.

Новая серия взрывов прогремела на Крымском мосту в районе Керчи второй раз за день.

Жители Керчи пишут как минимум о восьми взрывах, передает Astra.

Движение по мосту снова перекрыто.

По информации Mash, в районе Крымского моста работает система ПВО. Телеграм-канал «Крымский ветер» пишет, что над мостом снова поставили дымовую завесу.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня на Крымском мосту в районе Керчи раздались мощные взрывы. Появились сообщения об обрушении двух пролетов.

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