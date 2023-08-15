В Минске 11-классников отправили на военные полигоны? 2 15.08.2023, 10:28

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иллюстрационное фото

Родители встревожены.

В редакцию сайта Charter97.org написала мама 11-классника из Минска:

- Мой сын перешел в 11-й класс, но перед переводом у них была летняя практика. Я вспоминаю свое детство и нашу практику. Мы - столичные дети — проходили ее в библиотеке, а дети из городков и деревень на школьном огороде.

В этом же году мой сын проходил школьную практику на военном полигоне. Я высказала свое категорическое нет, но мне сказали, что в таком случае нужно забрать документы из школы. И вот мой сын едет на школьную практику в воинскую часть.

Мамы девочек хотели вздохнуть с облегчением, но нет, их дети поехали туда же в роли сестер милосердия. На этой так называемой практике дети испытали воинскую дисциплину: например, кровати застилали, и на них в течение дня нельзя было садиться. Дети ходили на полигон, стреляли из пулеметов. Единственное, я надеюсь, что там были не боевые патроны. А еще ездили на танках. Проходили таким образом основательную военную подготовку.

Мой сын вернулся оттуда угрюмый, на мои расспросы молчал, разговор о так называемой «практике» не поддерживал.

Меня же окутали мрачные мысли: дадут ли нашим детям после 11-го класса пойти учиться? Или без права выбора отправят на военные полигоны?

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