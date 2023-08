Чешская труппа Spitfire посвящает свои выступления Полине Шарендо-Панасюк 15.08.2023, 13:18

Фото: Murdo MacLeod/The Guardian

Спектакль, с которым актеры выступили на Эдинбургском фестивале, вдохновлен творчеством Светланы Алексиевич.

Чешская театральная труппа Spitfire выступила на Эдинбургском международном фестивале со спектаклем «The Last of the Soviets» («Последние из Советов»). Спектакль вдохновлен творчеством белорусской писательницы, Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

Каждое свое выступление чешская труппа посвящает белорусской политзаключенной, активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк.

Высокую оценку спектаклю в своей рецензии для The guardian поставил британский театральный критик Марк Фишер:

— Только после спектакля становиться понятно, что можно и что нельзя говорить при тоталитарном режиме. Обескураживающий спектакль Петра Богача вдохновлен творчеством лауреата Нобелевской премии и писательницы Светланы Алексиевич.

Инга Микшина-Зотова и Роман Микшин-Зотов – это актеры из России, которые в настоящее время живут в Праге. Они исполняют роли дикторов, которые с каменными лицам пытаются отделить правду от пропаганды за столом телестудии. Их внешнее спокойствие вскоре дает трещину и уступает место бешенству, убийственному черному юмору и вспышкам насилия. Чем больше их шутки о пострадавших в Чернобыле теряются в переводе, тем более тревожной кажется реальность. Микшин-Зотов решает, что одну шутку просто невозможно перевести и прекращает попытки, оставляя лишь крамешный мрак.

Зритель видит обрывки тех ужасных событий, которые они описывают в проецируемых образах на тарелках перед дикторами, в то время, пока герои спектакля еще пытаются сохранять профессиональное самообладание. В мрачном и сюрреалистическом меню есть солдаты из кубиков льда, кроваво-красная икра, окрашенные баллончиком танки и человеческие волосы, холодец из курицы — символы потраченной впустую человеческой жизни.

«Мы хотим поддержать людей, которые не боятся говорить правду», – говорит в конце шоу актриса Инга Микшина-Зотова.

