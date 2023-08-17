Уничтожены или ранены: ВСУ «покрошили» половину элитных войск России

Уничтожены или ранены: ВСУ «покрошили» половину элитных войск России1
- 17.08.2023, 11:53
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Стали известны детали разгрома российских ВДВ и авиации в Украине.
Известный политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман рассказал о колоссальных потерях российских оккупационных сил в Украине.
В интервью «Главреду» он напомнил о том, что по данным журналистов ВВС половина подразделений ВДВ страны-агрессора уничтожена в боях в Украине.
«BBC сообщает, что половина войск ВДВ выведена из строя», - подчеркнул политтехнолог.
Он отметил, что половина десантников РФ либо убита либо ранена в боях в Украине.
«Я понимаю, что говорить про русскую армию как про «элиту» нет смысла, потому что это все равно это маньяки, убийцы и садисты. Но у них, в России, считается, что войска ВДВ – это более крутые убийцы, насильники, садисты и воры, чем, например, мотострелки. То же самое, можно сказать, про летчиков, которых тоже считали до сих пор некой «элитой», а они оказались такой же алкашней», - добавил Шейтельман.
Ранее Шейтельман заявил о том, что Россию ждет еще один мятеж. В обозримом будущем в России может произойти новый мятеж. Возглавит его уже не главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, поскольку таких ресурсов у него нет. Однако Пригожин может поучаствовать в событиях, заявил он.