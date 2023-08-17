Фейгин: Эрдоган заставит Путина вернуться в зерновую сделку, но есть нюансы 17.08.2023, 15:26

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Марк Фейгин

У Турции достаточно рычагов давления на Кремль.

Президент России Владимир Путин вернется в зерновую сделку, правда, для этого ему сделают гораздо больше уступок, чем сейчас.

Такой прогноз озвучил правозащитник Марк Фейгин, отметив при этом, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана достаточно рычагов давления на агрессора.

«Босфор и Дарданеллы - это рычаг или нет?», - заявил эксперт, отметив при этом, что Турция может надавить на РФ в вопросе теневого импорта.

Эксперт также отметил, что Путин не заинтересован в том, чтобы испортить отношения с Турцией.

«Ты обидишься на Турцию, а она вооружение потом не будет поставлять или начнет еще больше вовлекаться в войну на стороне Украины. Турция и так помогает Украине, но ведь это вопрос соотношений. Была единица, стала десятка. И что делать?», - отметил эксперт, подчеркнув, что тут Путину приходится «аккуратно играть».

По словам Фейгина, Путин в любом случае согласится продлить зерновую сделку.

«Да, Путин скорее всего получит то, что ему обещали. Я думаю «Россельхозбанк» подключат к SWIFT, потом снова отключат. Как бы там ни было, Путин получит свои уступки. Эрдоган об этом договорится и с США, и с партнерами. Сделка продолжиться, А дальше будет видно, пока сложно судить», - отметил эксперт.

Однако, по его словам, Украина готова пойти далеко не на любые уступки.

«Всего, чего хочет Кремль, (прекращение ударов по Крымскому мосту), РФ не добьется, но зерновая сделка – это болезненный вопрос для партнеров и Запада, и Юга, и Востока. Именно поэтому в этом вопросе пойдут на уступки, но эти уступки будут инструментальными. То есть по принципу «включил – выключил».

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