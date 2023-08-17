Анджея Почобута бросили в помещение камерного типа на шесть месяцев 17.08.2023, 17:32

Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Об этом сообщила жена политзаключенного.

В помещении камерного типа политзаключенный журналист и один из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут проведет ближайшие 6 месяцев, практически всю осень и зиму. Такое наказание ему назначили за отказ от работы, которую нельзя выполнить.

Как сообщила в Facebook его жена Оксана Почобут:

«Фельдшер отказалась подписать справку, что он по состоянию здоровья может находиться в условиях ПКТ, так как при осмотре был зафиксирован срыв ритма сердца и давление 190/140. Но на следующий день пришел более «опытный» медик — доктор-терапевт и, подписав справку, отправил его в ПКТ».

Теперь при измерении давления Почобуту намеренно не указывают цифр, которые фиксируют приборы.

Напомним, Анджея Почобута задержали 25 марта 2021 года. Его обвинили по ст. 361 УК — «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», а также по ст. 130 УК — «разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды». Процесс в Гродненском областном суде в закрытом режиме рассматривал судья Дмитрий Бубенчик. В феврале Почобуту присудили 8 лет колонии, наказание он отбывает в Новополоцке.

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