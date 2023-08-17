CNN: Контрнаступление ВСУ продвигается вперед с помощью кассетных боеприпасов 3 17.08.2023, 21:13

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Обозреватели отмечают, что это эффективное оружие.

Последние успехи ВСУ на юге Украины заставляют западных аналитиков признавать, что наступление Украины постепенно продвигается вперед. Причем отвоеванию села Урожайное, похоже, «частично способствовало использование украинскими военными противоречивых кассетных боеприпасов», предполагают в CNN.

Появились видеозаписи интенсивных боев за село, сделанные с беспилотника, на которых видно, как десятки российских военных бегут к югу от Урожайного. По словам двух экспертов по вооружениям, которые просмотрели видеозаписи инцидентов, очевидно, что их обстреливают во время бегства кассетными боеприпасами. Эксперты не захотели называть свои имена, поскольку обсуждали «деликатный вопрос».

По словам американских официальных лиц, поставкам кассетных боеприпасов украинским военным предшествовали большие этические прения в администрации Байдена. Будучи чрезвычайно эффективным против пехоты на открытой местности, это оружие разбрасывает суббоеприпасы, «которые часто не взрываются и могут представлять остаточную опасность для гражданского населения в течение десятилетий».

Американские военные утверждают, что боеприпасы, поставляемые им в Украину, имеют улучшенный показатель «неудач» – лишь 2,5% из них не взрываются при рассеивании – утверждение, которое скептически воспринимается критиками. Для сравнения, западные официальные лица утверждают, что российские кассетные вооружения, также используемые при вторжении в Украину, имеют показатель неудач на уровне 30%.

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