Последствия атаки дронов на правительственный комплекс Москвы показали на видео 18.08.2023, 10:03

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Фото: Reuters

У здания «Экспоцентра» серьезные разрушения.

В ночь на 18 августа правительственный комплекс российской столицы «Москва-Сити» снова был атакован неизвестными беспилотниками.

На этот раз БПЛА прилетел по зданию «Экспоцентра».

Кадры последствий удара утром обнародовали российские Telegram-каналы, передает dialog.ua.

Инцидент случился примерно в 04:00 утра по местному времени. Согласно официальной версии, БПЛА якобы был сбит российскими военными, а на «Экспоцентр» упали только обломки аппарата.

Однако, судя по кадрам с места событий, повреждения больше соответствуют прямому попаданию беспилотника.

«Засыпаю и слышу взрыв. Окна затряслись… Вышел на балкон, и за церквушкой вот этой дым пошел… Такой белый дым», - рассказывал российским СМИ очевидец.

Под удар попал 8-й павильон «Экспоцентра».

Мэр Москвы Сергей Собянин уверял россиян, что «значимых разрушений зданию не нанесли», однако на кадрах видно частичное обрушение стены и повреждение крыши здания.

Очевидцы отмечают, что «Экспоцентр» «хорошо поджарило» в ходе атаки.

Минобороны РФ уверяет, что падение произошло, так как их средство ПВО изменило траекторию БПЛА.

В случившемся россияне в очередной раз обвинили Киев, однако украинская сторона информацию не комментирует.

Важно уточнить, что в ходе ночной атаки россияне впервые закрыли сразу четыре столичных аэропорта: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Ранее при атаках БПЛА на Москву ограничивали полеты максимум в двух аэропортах.

Стоит добавить, что ночной инцидент стал третьим успешным ударом БПЛА по «Москва-Сити» за лето 2023 года.

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