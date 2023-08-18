Последствия атаки дронов на правительственный комплекс Москвы показали на видео
- 18.08.2023, 10:03
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У здания «Экспоцентра» серьезные разрушения.
В ночь на 18 августа правительственный комплекс российской столицы «Москва-Сити» снова был атакован неизвестными беспилотниками.
На этот раз БПЛА прилетел по зданию «Экспоцентра».
Кадры последствий удара утром обнародовали российские Telegram-каналы, передает dialog.ua.
Инцидент случился примерно в 04:00 утра по местному времени. Согласно официальной версии, БПЛА якобы был сбит российскими военными, а на «Экспоцентр» упали только обломки аппарата.
Однако, судя по кадрам с места событий, повреждения больше соответствуют прямому попаданию беспилотника.
«Засыпаю и слышу взрыв. Окна затряслись… Вышел на балкон, и за церквушкой вот этой дым пошел… Такой белый дым», - рассказывал российским СМИ очевидец.
Под удар попал 8-й павильон «Экспоцентра».
Мэр Москвы Сергей Собянин уверял россиян, что «значимых разрушений зданию не нанесли», однако на кадрах видно частичное обрушение стены и повреждение крыши здания.
Очевидцы отмечают, что «Экспоцентр» «хорошо поджарило» в ходе атаки.
Минобороны РФ уверяет, что падение произошло, так как их средство ПВО изменило траекторию БПЛА.
В случившемся россияне в очередной раз обвинили Киев, однако украинская сторона информацию не комментирует.
Важно уточнить, что в ходе ночной атаки россияне впервые закрыли сразу четыре столичных аэропорта: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
Ранее при атаках БПЛА на Москву ограничивали полеты максимум в двух аэропортах.
Стоит добавить, что ночной инцидент стал третьим успешным ударом БПЛА по «Москва-Сити» за лето 2023 года.