От Киевской Руси и до войны 8 Владимир Фесенко

19.08.2023, 10:33

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Владимир Фесенко

Как разошлись пути русского и украинского государств.

Анализ проблематики прошлого и будущего украинской политики логичнее всего начать с истоков украинской нации и государственности. В условиях войны между Россией и Украиной эта тема стала одной из ключевых в идеологическом противостоянии между двумя воюющими странами. Путин, а за ним российская пропаганда и даже официальная историческая наука в России отрицают естественно-исторический характер возникновения украинской нации и государственности, пытаются отменить Украину как таковую и политически, и исторически. Для нас же важно не только опровергать выдумки российской пропаганды, но и понимать диалектику взаимодействия украинской нации и государственности в процессах их зарождения и развития.

Истоки украинской государственности идут из Киевской Руси. Родовая связь современной Украины с древнерусским государством абсолютно очевидна и вряд ли нуждается в дополнительной аргументации. Но именно здесь мы сталкиваемся с проблемой острых политических баталий на полях общей украинской и российской истории. Путинская пропаганда пытается монопольно приватизировать историю Древней Руси в пользу России, одновременно вытравливая любую связь с Украиной даже терминологически (из российской научно-образовательной практики изымается даже понятие «Киевская Русь»). Политико-историографическая «борьба за Древнюю Русь» — это не только полемика о прошлом, это и политический спор о том, какими должны быть современная Украина и ее отношения с Россией: Украина как часть «Русского мира» или как самостоятельный геополитический субъект.

Древнерусское государство на самом деле не было ни русским, ни украинским, так же, как государство франков, или империя Карла Великого не были ни современной Францией, ни современной Германией. Но семена традиции государственности, посеянные в Киевской Руси, взошли впоследствии на украинской почве в новых исторических условиях и дали развитие уже первым формам украинской государственности. Именно поэтому украинская общественно-политическая мысль в разные времена (с 17 века и до сегодняшнего дня) подчеркивала историческую и органическую связь украинской нации и украинской государственной традиции с Древней Русью, в том числе как части общего европейского пространства. А российская имперская традиция фиксировала связь с Древней Русью сугубо по династическому принципу и как аргумент для претензий на исторические украинские земли. При этом сама российская государственная модель сформировалась уже в Московии под определяющим влиянием Золотой Орды. Ордынская государственная модель (самодержавие, сверхцентрализация по военному образцу, сакрализация самодержца) воспроизводилась в России в разных исторических условиях и в разных формах — от Ивана Третьего и Ивана Грозного до империи Петра Первого, коммунистического СССР и путинской России.

В народной украинской традиции истоки украинства связывают прежде всего с Казацкой эпохой. Впрочем, и большинство украинских и зарубежных историков признают решающую роль запорожского казачества в формировании самостоятельного украинского этноса и первого образца своей собственной государственности (в форме специфической военно-политической самоорганизации). Здесь нечего делить с россиянами, есть чем гордиться и что оплакивать (а общая историческая память — и славные победы и трагические события — ментальная основа этногенеза). В эту эпоху впервые отчетливо проявляется своя особая идентичность, своя неповторимая культурная и политическая традиция, отличающая украинцев от других восточнославянских народов. В казацкой вольнице мы можем найти прообраз украинской полуанархической демократии, другой тип легитимации национальных лидеров и стремление к освобождению от внешнего господства.

Третий источник современной украинской нации и государственности — волна национального культурного возрождения, формирования национального самосознания во второй половине ХІХ — начале ХХ в. Этот процесс происходил одновременно и на территории Большой Украины, которая находилась в составе Российской империи, и в западноукраинских землях, которые были частью Австро-Венгерской империи. И в народной, и в официальной традиции духовным основателем украинского национального возрождения и современного украинского языка, главным классиком украинской литературы считается Тарас Шевченко. В современной Украине именно его образ выполняет роль символического Отца нации.

Именно в этот период в Украине, как и в большинстве европейских государств, формируется современная (модерная) нация. Это было следствием национального общественного движения. Апофеозом и логическим результатом процесса национального культурного и политического возрождения в Украине стали украинская национально-освободительная революция и прецеденты создания независимого украинского государства в 1917−20 годах. В этот короткий, но бурный исторический период мы видим зарождение политико-идеологических тенденций и конфликтов, которые до сих пор влияют на украинское общество: противостояние национальной и советской Украин; интеграционные процессы в украинском обществе и попытки создания квазигосударственных образований на основе отдельных украинских регионов (Западно-Украинская народная республика, Донецко-Криворожская республика); идеологические и личностные конфликты и расколы в национальном движении, которые приводили к его поражению; повстанческое крестьянское движение против любой власти, которая покушалась на права и свободы крестьянина и мелкого собственника.

Широкий идеологический плюрализм украинской революции 1917−1920 гг. характеризуют яркие личности ее лидеров: глава Центральной Рады Михаил Грушевский — олицетворение умеренной национал-демократии; последний гетман Украины Павел Скоропадский — проводник консервативно-государственного течения; глава Директории Симон Петлюра — революционер-социалист и военный диктатор, олицетворение авторитарной линии в построении национального государства; Нестор Махно — революционер-анархист, лидер и символ повстанческого сопротивления любой власти. Проявления всех этих политических течений мы наблюдали и в современной украинской политике.

Четвертый источник современной украинской нации и государственности — Советская Украина. В нынешних границах украинское государство сформировалось в составе СССР. Произошло не только историческое воссоединение украинских земель, но и закрепление государственного единства украинского этноса. Были массовые репрессии, трагедия Голодомора, унесшая жизни миллионов украинских крестьян, борьба с украинским национализмом, русификация и «совковизация», но была и украинизация 1920-х — начала 1930-х гг., закрепление официального статуса украинского языка и масштабная государственная поддержка украинской культуры и искусства, хотя и под партийно-идеологическим контролем. УССР была квазигосударством в составе Советского Союза, но именно эта «полугосударственность» позволила быстро, безболезненно и абсолютно легитимно получить независимость Украины после распада СССР.

Пятый источник современной украинской нации и государственности — различные проявления национального движения на украинских землях в 1920−80 гг. — от украинских политических партий в Польше в 1920−30 гг. и вооруженной подпольной и партизанской войны в западноукраинских землях в 1930−50 гг. до диссидентского национального движения в Советской Украине в 1960−80-е годы. Идеология национальной независимости продолжала жить на украинских землях, несмотря на отступления и поражения национально-освободительного движения.

Традиции древнерусской государственности и славные победы Казацкой эпохи вдохновляли идеологов украинского национального возрождения во второй половине ХІХ — начале ХХ в., создателей независимого украинского государства в 1917—1920 гг., борцов национально-освободительного движения — от ОУН до украинских диссидентов в СССР. Именно эта связь времен и традиций показывает естественность и органичность формирования украинской нации и создания независимого украинского государства. А советская украинская «полугосударственность» стала организационно-политическим каркасом создания и оформления независимого украинского государства в процессе распада СССР в 1991 г. Сочетание украинской национальной традиции и советскости начальных государственных институтов и большей части правящей политической элиты на момент провозглашения независимости Украины, с одной стороны, способствовали мирному и неконфликтному созданию независимого украинского государства в начале 1990-х гг., а, с другой стороны, заложили существенные политические противоречия и деформации в становлении и развитии молодой страны.

Украинская нация в 1991 г. наконец-то получила свое собственное государство. Но постепенно оказалось, что само государство, да, пожалуй, и вся страна были фактически приватизированы в прямом и переносном (политическом) смысле правящими элитами, частью которых стал бизнес-класс. Возникло новое фундаментальное противоречие — между эгоизмом правящих элит, неэффективностью и непоследовательностью государственной политики с одной стороны, и интересами общества (нации), с другой стороны. Фактически государство работало ради обеспечения потребностей элит, а не в пользу общества. В процессе дальнейшего развития гражданской нации (гражданского общества) ее интересы и настроения периодически вступали в острое противоречие с интересами правящей элиты, что дважды приводило к массовым политическим протестам (Майданам), смене власти, существенному обновлению государственной политики. Но упомянутое противоречие разрешалось лишь частично. Все сильнее становился разрыв между окрепшей гражданской нацией и политической системой страны, которая обслуживала интересы правящих политических элит и олигархата.

В 2000-х годах для молодой украинской нации возник новый экзистенциальный вызов — возродившаяся и набирающая силу российская империя. В 2014 г. путинская нео-империя нанесла по Украине первый удар, захватив часть нашей территории и развязав против нашей страны локальную войну на Донбассе в гибридном формате. Но Кремлю не удалось восстановить российский контроль над Украиной гибридными методами. Поэтому 24 февраля 2022 г. Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

И в России, и даже на Западе многие воспринимали Украину как failed state (неудачное, неуспешное государство), которое быстро проиграет войну более сильному, более могущественному сопернику. Но этого не произошло. И государство оказалось не таким слабым, особенно отдельные государственные институты, прежде всего Вооруженные Силы Украины. Однако главной силой сопротивления стала украинская нация. Российское вторжение сплотило украинцев. Уровень консолидации украинского общества оказался самым высоким за все годы независимости Украины. В огне и битвах сопротивления российскому нападению фактически произошло новое рождение украинской нации. Украина выстояла также и потому, что в сложнейших ситуациях российского нашествия государство и нация (гражданское общество) эффективно взаимодействовали между собой.

Однако затягивание войны с Россией, к сожалению, провоцирует синдром усталости от войны, снижает уровень внутренней консолидации. Снова напоминают о себе старые традиционные проблемы (коррупция, бюрократическая неэффективность, жадность и эгоизм части элит). И снова возникают противоречия между государством (политико-бюрократическими структурами) и гражданским обществом.

Таким образом, нынешняя большая война с Россией показывает нам как положительные, так и отрицательные примеры взаимодействия нации (гражданского общества) и государства. Обе стороны этого опыта необходимо учесть в послевоенный период.

Также надо учитывать и особенности формирования и развития украинской нации. Украинская нация и до обретения независимости формировалась снизу, сначала во враждебной государственной среде. Эта тенденция сохранилась и после обретения собственной государственности. Современная украинская нация формировалась не столько целенаправленной государственной политикой, сколько общественным активизмом. Два Майдана и национально-гражданское сопротивление российской агрессии в значительно большей мере способствовали формированию современной украинской нации, чем государственная политика национального строительства.

Однако было бы большой ошибкой противопоставлять нацию и государство. Если нация (гражданское общество) перестает влиять на государство, отдает государственную политику на откуп политическим элитам, тогда государство начинает работать на обеспечение интересов элит, а не общества. И мы наблюдали это почти весь период независимости Украины. Рецидивы такой ситуации видим до сих пор. В худшем случае междоусобная борьба элит за власть разрушает государство изнутри и делает его легкой добычей для внешнего врага, что также происходило в украинской истории.

Формула успеха для победы над врагом и для успешного послевоенного развития — сохранение национальной консолидации, эффективное взаимодействие нации (гражданского общества) и государства. Речь идет не о том, чтобы «старых политиков» заменили на «новые лица» или гражданских активистов. Задача послевоенного времени — в выработке эффективной государственной политики, селекции сильных государственных менеджеров, формировании действенных и некоррумпированных государственных институтов, обеспечении активного и конструктивного взаимодействия гражданского общества и государственных структур. Тогда у нас появятся предпосылки для устойчивого и успешного развития в будущем.

Владимир Фесенко, nv.ua

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