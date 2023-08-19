Украинские пилоты приступили к испытаниям на шведских истребителях Gripen 19.08.2023, 17:58

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Что известно об этих самолетах?

Украинские пилоты приступили к испытаниям на шведских истребителях Gripen. Украина будет договариваться о получении этих самолетов. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

- Говорили о самолетах Gripen. Это гордость Швеции. Начались испытания Gripen с участием наших пилотов. Сегодня подробно поговорили о дальнейших наших шагах для возможности открыть тему получения шведских Gripen, - заявил украинский президент.

По словам Владимира Зеленского, в ходе сегодняшнего визита в Швецию он также встретится со спикером парламента и представителями всех политических сил. Во время встречи лидер страны поднимет вопрос передачи Украине истребителей Gripen.

JAS 39 Gripen

Недавно правительство Швеции разрешило украинским летчикам пройти обучение на шведском истребителе JAS 39 Gripen. Также пилоты смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

Стоит добавить, что Saab JAS 39 Gripen является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным с учетом универсальности. Несмотря на то, что он формально относится к классу истребителей, его задумывали как многоцелевой самолет, способный выполнять разные задачи.

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