США в ООН предостерегли Кремль от атаки на Польшу с территории Беларуси 2.08.2023, 9:08

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Это будет квалифицироваться как прямое нападение на страну НАТО.

Атаки на границу с Польшей из Беларуси будут расцениваться как нападение Российской Федерации, подчеркнула представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на специальном брифинге, посвященном председательству Вашингтона в Совете Безопасности.

Как сообщает РАР, представителю задали вопрос, насколько США обеспокоены присутствием наемников из ЧВК «Вагнер» в непосредственной близости от границы Беларуси и Польши.

Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон эта проблема действительно беспокоит, а если «вагнеровцы» все же решаться пойти на прорыв пограничных укреплений, это будет квалифицироваться американской стороной как прямое нападение России на страну НАТО.

Кроме того, она подчеркнула, что «вагнеровцы» действуют не независимо, а в тесной связке с российскими кадровыми военными и по указаниям Москвы.

«Эта группа (ЧВК «Вагнер» - ред). работает по указанию российского правительства. Они не действуют автономно от руководства РФ и представляют прямую угрозу для всех нас. Мы, со своей стороны, обязаны заявить о том, что любые атаки наемников «Вагнера» будут рассматриваться как нападения со стороны российского правительства», - отметила представитель США.

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