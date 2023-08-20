Афера с группой Boney М: к жителям Гомеля могут приехать мошенники 4 20.08.2023, 9:24

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По городу расклеены странные афиши.

На день города в Гомеле обещают выступление группы Boney М. Но судя по опубликованной афише, развлекать гомельчан могут приехать мошенники, сообщает «Флагшток».

Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов в своем телеграм-канале анонсировал приезд в Гомель группы Boney М. Концерт приурочен ко Дню города и состоится 16 сентября на стадионе Центральный.

Boney M — легендарная немецкая группа 70-80 хх годов XX века. В 1989 году группа распалась и каждый из участников стал выступать со своим составом бэк-вокалистов. При этом участники оригинального состава имеют право выступать от имени Boney M только в сочетании с собственным именем. Все, кто выступает без указания оригинального участника группы, являются мошенниками.

На опубликованной Владимиром Приваловым афише не указано имя оригинального исполнителя Boney M. Нет его и на фото среди музыкантов. «Флагшток» позвонил в Гомельский центр культуры, который продает билеты на данный концерт, где заверили, что в Гомель приедет бывшая вокалистка группы Лиз Митчелл.

Напомним, что в 2020 году в Гомеле также анонсировалось выступление группы Boney М. Музыканты должны были принять участие в масштабном концерте, который планировалось провести накануне президентских выборов. Среди участников назывались также Haddaway, Jazz City Band, «Дискотека Авария». Однако вскоре выяснилось, что Haddaway ничего не знает о своем планируемом выступлении в Гомеле. Сразу после этого анонсированный концерт был отменен.

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