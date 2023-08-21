В Полоцком районе хотят призвать военнообязанных для «учений»3
- 21.08.2023, 16:03
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К чему готовятся лукашисты?
С 22 августа по 14 сентября под руководством «председателя» Полоцкого районного исполнительного комитета проводится «учебный сбор» с военнообязанными, сообщили в Минобороны.
«Цель сбора — проверить навыки должностных лиц районного исполнительного комитета к формированию воинских частей территориальных войск, а военнообязанных — к выполнению задач по предназначению», — рассказали в ведомстве.
Военнообязанных примут и поставят на обеспечение местной базы мобилизационного развертывания. Их подготовят к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями, а командный состав обновит навыки в управлении.