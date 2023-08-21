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Силовики устроили облаву в Жлобине

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  • 21.08.2023, 17:18
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Силовики устроили облаву в Жлобине

Известно минимум о четверых задержанных.

По меньшей мере четыре человека были задержаны во время облавы силовиков в Жлобине. Об этом сообщил 21 августа приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал, пишет «Зеркало».

Когда прошел «рейд» не сообщается. В облаве участвовали бойцы ОМОНа. Силовики задержали как минимум троих мужчин и одну женщина.

Некоторых заставили признаться в участии в протестах. Женщина рассказала, что была подписана на ресурс, признанный силовиками «экстремистским».

— В 2020 году были протесты. 9 августа я был активистом, наблюдателем на выборах. После оглашения результатов выборов, я был в Жлобине и принимал участие в протестах, — рассказал один из задержанных.

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