Силовики устроили облаву в Жлобине

Силовики устроили облаву в Жлобине6
- 21.08.2023, 17:18
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Известно минимум о четверых задержанных.
По меньшей мере четыре человека были задержаны во время облавы силовиков в Жлобине. Об этом сообщил 21 августа приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал, пишет «Зеркало».
Когда прошел «рейд» не сообщается. В облаве участвовали бойцы ОМОНа. Силовики задержали как минимум троих мужчин и одну женщина.
Некоторых заставили признаться в участии в протестах. Женщина рассказала, что была подписана на ресурс, признанный силовиками «экстремистским».
— В 2020 году были протесты. 9 августа я был активистом, наблюдателем на выборах. После оглашения результатов выборов, я был в Жлобине и принимал участие в протестах, — рассказал один из задержанных.