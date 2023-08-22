Белстат засекретит часть данных внешней торговли 2 22.08.2023, 12:51

Лукашисты боятся санкций.

Белстат не будет раскрывать детальные данные внешней торговли. Это подтвердила на пресс-конференции в Национальном пресс-центре председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

«Ограничение данных произошло по одной простой причине. В данном случае вы поднимаете вопрос по внешней торговле. Это тема наложения санкций. Соответственно, принципиально мы приняли решение, и Белстат вправе принимать такое решение, по ограничению доступа. Сегодня бизнес-сообщество имеет данные до момента закрытия, никаких других данных оно получить не может. Если они не открыты, то мы не предоставим их при любом раскладе», – сказала она.

По словам Медведевой, если данные открыты, то комитет может предоставить сведения в различных разрезах.

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