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Путин путает левую и правую руки

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  • 22.08.2023, 22:08
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Путин путает левую и правую руки

Видеофакт.

Президент РФ Владимир Путин внезапно забыл, что часы у него не на левой руке, а на правой, как их обычно носят левши. Об этом свидетельствует видео, которое попало в Сеть во вторник, 22 августа.

На кадрах ролика можно увидеть, как глава Кремля несколько секунд растерянно смотрит на запястье левой руки, словно хотел узнать, который час. Однако часы у него надеты на правую руку.

После этого Путин делает вид, что ничего не произошло, будто он просто посмотрел на манжет.

Как сообщал Charter97.org, Путин на БРИКС заговорил не своим голосом.

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