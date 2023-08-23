СМИ: Путин боится рыб и плавает в огромном сачке-бассейне 23.08.2023, 12:12

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Журналисты раскрыли еще один секрет «спецяхты» главы РФ.

Российские военные инженеры спроектировали для Путина специальный бассейн с сеткой, чтобы защитить его от рыб в открытом море.

Российский президент Владимир Путин боится рыб и плавает в огромном сачке-бассейне за 208 миллионов рублей, который был разработан в военном конструкторском бюро «Рубин».

Об этом сообщают информационные агентства, публикуя подробности расследования команды российского оппозиционера Алексея Навального.

Журналистам удалось выяснить, что Кремль поставил перед российскими инженерами задачу проектирования и постройки специального бассейна, который стыкуется с яхтой Graceful.

СМИ удалось выяснить подробности и показать ее в расследовании изнутри. Проектировало сооружение Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», которое специализируется на строительстве подводных лодок уже больше 120 лет.

Здесь были спроектированы подводные лодки, которые участвовали в обеих мировых войнах, и бассейн для Путина, с сарказмом отмечают журналисты.

В техзадании написано, что там должно быть сетчатое основание «в целях изоляции внутренней зоны изделия от морской флоры и фауны».

Глубина погружения сетки 3 метра. В документах для этого проекта даже есть свой шифр «Олимп».

Оппозиционные российские журналисты смогли выяснить подробности о том, как после ареста старой яхты из-за санкций Путин срочно обустраивает себе новую яхту и сколько российских денег он на это тратит, а еще показывают, как эта яхта выглядит.

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