Интересные новости из Китая

Впервые доля Китая во внешней торговле РФ достигла 25%.

О «китайской военной помощи» РФ. Статей и ютюб-роликов на эту тему сейчас много. К счастью, имеет место и здравый подход. В качестве примера можно привести интервью господина Шейтельмана, известного израильско-украинского обозревателя (вкратце):

1. Китайцы (руководители виднейших китайских электронных фирм), используя смартфоны своего изготовления, собирают все данные о бойцах ВСУ (пользователях этих гаджетов). Но в РФ они ничего не передают. Передают только в Пекин. Весь мир такой — данные о пользователях гаджетов собирают если не китайцы, то американцы.

2. Алиэкспресс (заграничное, внешнеторговое отделение «Алибаба», мощнейшей китайской фирмы в сфере электронной торговли) «внесли в санкционный список». За что? В частности, за то, что Алиэкспресс продала в сентябре 2022 года 3220 тонн медного концентрата, украденного у Украины и присвоенного «ДНР», за 7 миллионов долларов. Но Алиэкспресс торгует по всему миру, в том числе товарами неизвестного ей происхождения. Конечно, пусть фирма следит повнимательней за своими клиентами и самими товарами, но на самом деле такие «нехорошие продажи» — это для Алиэкспресс единичные случаи.

3. Выходят многочисленные статьи о «китайской помощи РФ». МИД КНР это отрицает. На самом деле государственные компании ничего (военного) не поставляют РФ, это и Госдеп США подтверждают. А частный сектор в Китае исключительно развит, и правительству очень трудно проследить за ВСЕЙ его деятельностью (в особенности за деятельностью многих миллионов мелких фирм).

Словом, вновь приходится признать, что роль Китая в поставках путинскому режиму оружия, боеприпасов и военных технологий пусть и не пренебрежимо, но достаточно мала. Мало того, Пекин делает многое, чтобы этот поток дополнительно сократился, в частности блокировал поставки за границу дронов (коммерческих; о боевых и речи нет) и деталей для их изготовления. Очевидно, это относится и к другим технологиям «двойного назначения» в результате постоянной критики из Америки, прочего Запада и из Украины.

Да, конечно, путинские эмиссары шныряют по Китаю, находят «охочих людей» в частном секторе, сильно переплачивают за всякие «аппетитные штучки» и вывозят их, в первую очередь через Гонконг, во Владивосток. Но ведь так же действуют в пользу РФ мелкие частные фирмы в Казахстане, Турции, да и в западных странах.

Другое дело, что Китай продолжает — и расширяет — поставки в РФ автомобилей, всякой бытовой электроники, одежды, обуви и прочего ширпотреба. Как ожидается, в 2023 году общий товарооборот РФ составит около 800 миллиардов долларов, в том числе 200 (или 210) миллиардов долларов придется на Китай. Впервые доля Китая во внешней торговле РФ достигла 25%! Но можно ли это рассматривать как «активную помощь РФ в Войне»? Если очень хочется, то да. Но по этой же категории «поддерживателей экономики РФ на плаву» проходят и Индия, и Турция, и страны Центральной Азии...

Другая «дежурная тема» — определенное снижение темпов экономического роста Китая. Почему-то это вызывает радость даже у таких, казалось бы, серьезных изданий, как еженедельник The Economist и газета Wall Street Journal (WSJ). В особенности хорош WSJ! Его статьи о Китае (в разделе «А» газеты; раздел «В» серьезнее, в нем приводятся не рассуждения, а цифры и факты), на мой взгляд, сильно напоминают «серьезные статьи по еврейскому вопросу» в «Фелькишер Беобахтер», официозе НСДАП.

С удовольствием постараюсь донести до читателей серьезную информацию относительно китайской экономической динамики.

А конкретнее, нужно начать с короткого ролика (в оригинале на английском): «Рассмотрим 10 ведущих стран мира, производящих вместе около 60% мирового ВВП. Их совокупный «net worth» (чистые активы всех видов после вычета долгов) выросли в три раза между 2000 годом и 2020 годом (скорее всего, в текущих ценах).

Доклад (очень авторитетного) McKinsey Global Institute утверждает, что этот «net worth» вырос с 160 триллионов долларов в 2000 году до 514 триллионов долларов в 2020 году. Особую роль здесь сыграл рост чистых активов в «real estate» секторе. Что особо важно, «чистые активы Китая» выросли с 7 триллионов долларов в 2000 году до 120 триллионов долларов в 2020 году и превзошли чистые активы Америки».

Кстати, активы (assets) в Китае, особенно в секторе «real estate», существенно дешевле, чем в Америке. Если пересчитать китайские активы (за вычетом, естественно, активов в финансовой сфере) в американских ценах, то «чистые активы Китая» наверняка выросли бы до 150 триллионов долларов или выше. Но будем использовать текущие цены Китая.

И здесь вопрос: как же так, ведь в 2020 году ВВП Китая в текущих ценах, с пересчетом юаней в доллары по текущему курсу, лишь слегка превысил 15 триллионов долларов, а в Америке в этом же году ВВП вплотную приблизился к 20 триллионам долларов! Как же «чистые активы Китая» оказались выше «чистых активов Америки»?

Ответ прост: китайская статистика (National Bureau of Statistics, NBS) уже многие годы «прячет» значительную часть ВВП Китая. По моей оценке, базирующейся на детальном изучении китайской статистики в течение многих лет, еще в 2000 году NBS старалась держаться реальности.

А уже в 2005 году NBS «показало» 85–90% реального ВВП Китая. Наконец, в 2010 году NBS показало 60–62% «реального» ВВП Китая, а около 40% «спрятало»! Я пришел к этому выводу в декабре 2012 года, напечатал на английском брошюру «Чжунго Кунчжи Шицзе» («Китай контролирует мир») и распространил ее во многих десятках экземплярах. Впрочем, без особого «резонанса».

И не я тут был первым. В середине 2011 года Арвинд Субраманиан (Arwind Subramanian), сотрудник Peterson Institute and Center for Global Development (Институт Петерсона Исследований Международной Экономики) опубликовал книгу «Eclipse living in the shadow of China's economic dominance». В ней убедительно доказывалось на основе данных о внешней торговле Китая и других ключевых финансовых показателей, что ВВП Китая — в текущих ценах и в пересчете по текущему курсу — гораздо выше официальных цифр. Выдержки из этой книги тогда же, в 2011 году, были опубликованы в сверхэлитном журнале Foreign Affairs.

Наконец, в 2022 году NBS «показало» не больше 52% реального ВВП, а 48% ВВП «спрятало»! В том числе «спрятали» около 40% добавленной стоимости промышленности и строительства и около 70% добавленной стоимости сферы обслуживания. В частности, в 2021 году в сфере обслуживания Китая работали 360 миллионов человек, из них в «видимой» (учтенной NBS) части этой сферы, охватывающей только крупные и средние предприятия, работали лишь 60 миллионов человек, а много миллионов мелких и мельчайших предприятий с 300 миллионов занятых NBS попросту игнорировало!

Нужно анализировать китайскую экономику ЦЕЛИКОМ, а не только ее «верхнюю часть», представленную NBS!

Придется писать окончание.

Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам! Гибель путинскому режиму!

Александр Немец, kasparov.ru

