В Полоцком районе задержали экс-главу Иркутского общества белорусской культуры
- 24.08.2023, 22:03
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Задержана и его жена.
В Полоцком района 24 августа задержаны Олег и Ольга Рудаковы. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна».
Причины задержания устанавливаются.
Известно, что в 1996 году Олег Рудаков создал и 17 лет возглавлял Иркутское общество белорусской культуры имени Яна Черского. Это была крупнейшая национально-культурная организация и одно из самых активных в России белорусских сообществ.
Последнее время Олег Рудаков с супругой жил в Полоцком районе.