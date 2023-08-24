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В Полоцком районе задержали экс-главу Иркутского общества белорусской культуры

  • 24.08.2023, 22:03
  • 1,306
В Полоцком районе задержали экс-главу Иркутского общества белорусской культуры
Олег Рудаков

Задержана и его жена.

В Полоцком района 24 августа задержаны Олег и Ольга Рудаковы. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна».

Причины задержания устанавливаются.

Известно, что в 1996 году Олег Рудаков создал и 17 лет возглавлял Иркутское общество белорусской культуры имени Яна Черского. Это была крупнейшая национально-культурная организация и одно из самых активных в России белорусских сообществ.

Последнее время Олег Рудаков с супругой жил в Полоцком районе.

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