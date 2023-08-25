Путин совершил роковую ошибку 4 25.08.2023, 8:37

13,714

Следующий мятеж в РФ закончится его свержением.

Самолет, на котором летели главари ЧВК «Вагнер» – Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, – потерпел катастрофу, да не где-нибудь, а в 50 километрах от резиденции Владимира Путина. Все 10 человек, которые были на борту, погибли.

Так, Пригожин спустя два месяца (24 июня стартовал «марш справедливости» – мятеж, который закончился ничем. – Ред.) вновь стал всемирной звездой – ведущие западные СМИ уделили его гибели свои первые полосы, а президенту США Джо Байдену доложили о происшествии в течение часа-двух.

В общем за это лето Россия уже дважды погрузилась в реалии стран третьего мира: сначала силами наемников из ЧВК попытка госпереворота, затем странная катастрофа самолета с политическим оппонентом режима.

Сайт obozrevatel.com разбирался в том, кто стоит за смертью (смертью ли?) еще недавно «ужасного и могущественного» Евгения Пригожина, а также к каким последствиям это событие может привести.

Неосторожный полет

Бизнес-джет Евгения Пригожина, летевший из Москвы в Петербург, разбился в Тверской области. Всего на борту Embraer ERG 135 находилось 10 человек, включая троих членов экипажа. Росавиация после катастрофы опубликовала список пассажиров – Евгений Пригожин и командир «вагнеровцев» Дмитрий Уткин числились среди них.

Авиакатастрофа произошла резко. Пилоты не сообщали о каких-либо нештатных ситуациях. При этом, по словам очевидцев, перед падением бизнес-джета они слышали сильные взрывы. По одной из версий, причиной падения самолета Пригожина стал теракт. Telegram-канал Grey Zone, связанный с ЧВК «Вагнер», утверждает, что самолет якобы был сбит ПВО. Кстати, в этот же день ВКС РФ возглавил генерал Афзалов, сменивший на этом посту подозреваемого в связях с Пригожиным Суровикина.

Происшествие случилось ровно через два месяца после мятежа ЧВК «Вагнер». Он начался вечером 23 июня, когда Пригожин обвинил российских военных в ракетном ударе по тыловым лагерям наемников. После этого ЧВК за несколько часов взяла под контроль Ростов-на-Дону и начала «марш справедливости» на Москву, который, правда, завершился уже на следующий день.

По факту крушения бизнес-джета возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает Следственный комитет РФ. Вот так бывает, что все летают осторожно, а судно с руководством самого известного в мире ЧВК на борту, которое почти свергло Путина, упало на землю из-за чьей-то «неосторожности».

К слову, разбившийся самолет Embraer считается надежным и безопасным. За всю историю с ним произошла единственная катастрофа. 29 сентября 2006 года в Бразилии, когда Embrаer столкнулся в воздухе с авиалайнером Boeing 737. Boeing разбился, погибли 154 человека — Embrаer смог совершить посадку.

В России при Путине это не первый случай, когда его оппонент погибал при таких обстоятельствах. В 2002 году разбился вертолет с генералом Александром Лебедем, который активно критиковал Кремль по многим вопросам, особенно что касается Чеченской войны. После крушения было возбуждено уголовное дело по такой же 263-й статье.

Версий катастрофы много

Одна из них – самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса. Главный аргумент сторонников версии о поражении с земли – характер падения самолета, который падал практически отвесно, а также мелкие отверстия, которые якобы присутствуют на обломках разбившегося бизнес-джета. Обычно зенитные ракеты уничтожают цель шрапнелью – мелкими поражающими элементами, и это действительно может быть признаком. Однако, судя по видео, падающий самолет не горел либо пожар на его борту был не сильным. Между тем довольно часто при поражении шрапнелью зенитной ракеты самолеты загораются.

В районе Твери находятся две крупных авиабазы, Хотилово и Мигалово, причем последняя – в нескольких десятках километров от места падения самолета. На этой авиабазе есть средства ПВО, способные сбить самолет.

По другой версии, причиной крушения мог стать взрыв, произошедший в хвостовой части самолета, которую от него оторвало. В СКР РФ же расследуют катастрофу как преступление, совершенное по неосторожности пилотами или лицами, готовившими машину к вылету.

Кто стоит за гибелью

Вряд ли есть сомнения в том, кто главный заказчик устранения высших руководителей ЧВК «Вагнер». Путин, министр обороны Шойгу и глава генштаба РФ Герасимов – пережили слишком большой страх и унижение два месяца назад, во время вагнеровского марша, чтобы вот так просто все забыть.

Почва для ликвидации готовилась основательно. Разрушение ЧВК «Вагнер» и ослабление авторитета Пригожина стартовали с момента затухания восстания. За это время фактически были подготовлены условия, при которых Пригожин больше не мог адекватно поддерживать ЧВК, а она вновь стать его защитой и опорой. ЧВК была фактически разоружена после того, как у нее отобрали всю тяжелую технику. Постепенно «Вагнер» начал терять бойцов, которые переходили в другие подобные структуры, а Пригожин – свою значимость и влияние.

В свой последний день Пригожин якобы вновь летел на переговоры по Африке с Путиным. По информации из разных источников, он был абсолютно уверен в своей безопасности. Ну как же, лично Путин с Лукашенко подтвердили гарантии, лишь бы остановить в свое время поход на Москву. Позже была примирительная встреча с президентом РФ, на которой вроде как все решили. Как оказалось, нет.

Однако успех этой операции привел в бешенство часть «патриотической общественности РФ». Большинство из них понимает, кто за этим стоит, но сказать – значит подписать себе приговор, возможно даже смертный.

Ультранационалисты в ярости, некоторые уже поклялись отомстить, так как видели в Пригожине человека, который, по их мнению, делает все, чтобы выиграть так называемую СВО, и единственный из элитариев реально был на фронте. С учетом того, что еще один «патриот и ярый сторонник войны до победного конца» Игорь Стрелков сидит в СИЗО, эти люди остались без публичных лидеров.

Telegram-канал Grey Zone опубликовал сообщение о гибели Пригожина такими словами: погиб в результате действий предателей России. Учитывая такое развитие событий, в РФ уже начали разгонять «единственно возможный вариант». Прокремлевские пропагандисты Сергей Марков и Владимир Соловьев заявили, что если Пригожин и был убит, то это, скорее всего, «прямой теракт, организованный Украиной».

Запад рассматривает лишь одну версию – Путин. Так, президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, считает ли он, что за авиакатастрофой с Пригожиным стоит глава Кремля, заявил: «В России мало что происходит, за чем не стоит Путин. Но я не знаю достаточно, чтобы знать ответ».

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире государственного информационного канала TVP Info заявил: «Нам было бы очень трудно назвать кого-то, кто интуитивно считал бы смерть Пригожина и авиакатастрофу совпадением. Так уж сложилось, что политические оппоненты, которых Владимир Путин считает угрозой своей власти, не умирают естественной смертью».

Путин значительно приблизил свой конец

Решив вопрос с Пригожиным, кремлевский диктатор очевидно надеется спокойно удержать внутреннюю обстановку. Без гарантий этого данный шаг вряд ли был бы возможен. И похоже на то, что в краткосрочной перспективе ничего экстраординарного не произойдет. Реакция на подобные события должна быть молниеносной, на протяжении 2-3 дней. На данный момент «вагнеровцы» явно не планируют поход на Москву 2.0. Однако же ликвидация Пригожина закладывает бомбу замедленного действия под путинскую вертикаль, где разброд и шатание увеличиваются с каждым днем, а в личные договоренности теперь никто никому не поверит. И часы этого механизма заработали значительно быстрее.

Убийство Пригожина будет иметь катастрофические последствия для российской власти. Люди, которые отдали приказ, вообще не понимают настроений в армии и моральных дух, который на нуле, считает глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

«Российская власть сделала привычный для себя шаг – физически устранила своего конкурента, показав, что все правила игры и переговоры на сегодня уже не имеют никакого значения, – говорит Сергей Кузан. – Похоже, что по логике Путина и Шойгу – им удастся удержаться у власти, однако в России остается большая группа недовольных тем, что происходит в РФ сегодня. Для которых манифест Пригожина о справедливости – не пустые слова. Таких людей там порядка 15-20 процентов. Да, они убрали всех ярких личностей, способных повести за собой толпу. В ближайшее время путинской вертикали вряд ли что-то угрожает, но в дальнейшем, а оно наступит очень быстро, это приведет к краху. Путин также показал, что договоренности с ним ничего не стоят. Потому в следующий раз на них никто уже не согласится, а он просто будет смещен. Это лишь вопрос времени».

По мнению Сергея Кузана, победы Украины на фронте ускорят негативные процессы внутри России. Недовольная элита найдет способ решить вопрос с Путиным, ведь всех зачистить он не сможет.

«Я считаю, что следующий главарь мятежников будет гораздо менее медийным лицом, чем тот же Пригожин, но он будет гораздо эффективнее и решительнее главаря «Вагнера», а потому доведет дело до логического конца – падения путинской власти», – подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

А может, двойник

Пригожин уже «умирал» и раньше. Осенью 2019-го он «разбился» на военно-транспортном самолете в Конго — позднее выяснилось, что при крушении погибли российские граждане, но главы ЧВК среди них не было.

Как ранее сообщали СМИ, у руководителей ЧВК «Вагнер» были «двойники» — граждане, которые официально меняли фамилию, имя и отчество и становились их полными тезками, получив паспорта на имя Евгения Викторовича Пригожина и Дмитрия Валерьевича Уткина.

Иногда «двойники» Пригожина и Уткина возвращали себе прежние имена, но сколько таких «двойников» продолжали использовать руководители ЧВК «Вагнер», неизвестно. После попытки мятежа в конце июня Пригожин, объявив об отъезде в Беларусь, почти одновременно появлялся и в Петербурге, и в Москве. Пентагон сообщал ранее, что он использует «двойников», чтобы скрыть свои передвижения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».