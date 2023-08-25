В Гомеле продают завод, который не смог пережить «импортозамещение» 25.08.2023, 13:36

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Лукашисты пытались организовать на нем производство «чупа-чупс».

В Гомеле выставлен на продажу государственный хлебозавод вместе с оборудованием, которое было установлено в рамках импортозамещения, сообщает «Флагшток».

На 25 августа 2023 года назначены торги по продаже бывшего Хлебозавода №2 на улице Барыкина, 120 в городе Гомеле. Имущество принадлежит ОАО «Гомельхлебпром».

Здание общей площадью 5196,6 кв м продается вместе с оборудованием. В лот также включено право постоянного пользования земельным участком 1,41 га. Общая стартовая цена имущества составляет 4 130 424 BYN.

В 2010-х годах Хлебозавод №2 прошел масштабную модернизацию в рамках импортозамещения. В частности, была установлена линия для производства вафельных трубочек. Предприятие производило около 7 тонн этой продукции, однако экономической выгоды это не принесло.

В 2018 году был закуплен китайский конвейер для производства леденцов, с помощью которого планировать организовать импортозамещение «чупа-чупс». Однако гомельские леденцы не оценили покупатели.

На хлебозаводе была установлена дорогостоящая печь по технологии STIR, которая обеспечивают ускоренную выпечку хлебебулочных изделий. В процессе эксплуатации выяснилось, что себестоимость выпечки оказалась слишком высокой.

В цехах хлебозавода установлено также оборудование производство Gatzelakis (Греция), Bongard (Франция). Осталось здесь и старое советское оборудование, которое до сих пор пригодно к эксплуатации.

ОАО «Гомельхлебпром» — стабильно убыточное и финансово несостоятельное предприятие. На начало 2023 года совокупный объем обязательств организации больше стоимости имущества на 35,6 млн BYN. За последние пять лет численность работников предприятия сократилась почти в 2 раза.

Еще в начале 2022 года Гомельхлебпром распродавал транспорт за долги. А теперь проводит закупку аналогичной техники за собственные средства. Флагшток разбирался, как такое возможно.

В феврале 2022 года Александр Лукашенко издал для ОАО «Гомельхлебпром» специальный указ, который освободил предприятие от исполнения обязательств по уплате штрафов налоговой, санкций за нарушение сроков оплаты за муку, топливно-энергетические ресурсы. Предприятию выдали новые кредиты и оградили от возможной процедуры банкротства. Но даже несмотря на особы меры поддержки ОАО «Гомельхлебпром» не способен обеспечивать функционирование своего производства.

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