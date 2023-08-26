СМИ: В списке пассажиров разбившегося самолета Пригожина были два его ближайших соратника 26.08.2023, 4:44

А также наемники ЧВК «Вагнер».

В списке из семи пассажиров разбившегося самолета основателя признанной в мире преступной организацией российской ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который 23 августа опубликовала Росавиация, значатся два ближайших соратника главаря наемников. Об этом 24 августа написал центр «Досье».

Один из самых приближенных к Пригожину – Валерий Чекалов, который курировал все его проекты за рубежом (геологоразведка, нефтедобыча или сельское хозяйство), а также отвечал за логистическое обеспечение «Вагнера». По данным журналистов, именно Чекалов возглавлял акционерное общество «Нева» – учредителя ООО «Евро Полис», на которое были завязаны все сирийские и африканские проекты.

Другой близкий соратник Пригожина – его правая рука, Дмитрий Уткин. Он, как отметили в центре, отвечал за командование и боевую подготовку ЧВК.

Еще четверо пассажиров из списка Росавиации – наемники «Вагнера», среди них:

Евгений Макарян (бывший участковый, в ЧВК – с марта 2016 года, попал под обстрел американской авиации в Сирии в 2018 году);

Сергей Пропустин (воевал во второй чеченской войне, в «Вагнере» – с марта 2015 года, охранник Пригожина);

Александр Тотмин (по данным сайта «Миротворец», участвовал в военных действиях в Судане);

Николай Матусеев (центр «Досье» предполагает, что речь идет о Николае Матусевиче, который числился в «Вагнере» с января 2017 года, воевал в Сирии).

«Тем временем супруга Пригожина Любовь продолжает свой давно запланированный отпуск в Индии», – указал центр «Досье» со ссылкой на источник, знакомый с семьей.

Кроме пассажиров на борту пребывали трое членов экипажа Embraer – командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

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