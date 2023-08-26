«Паша просто попил воды» 10 26.08.2023, 12:23

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Россиянка пожаловалась, что ее мужа-оккупанта отравили на войне.

Под российским Волгоградом собираются похоронить умершего в Украине «добровольца» Павла Губина. Родственники погибшего оккупанта говорят, что его отравили местные жители.

По словам жены 35-летнего оккупанта, причиной смерти ее мужа стало не ранение, а отравление: несмотря на предупреждение командиров, он выпил воду, которую предложили ему местные жители. Эту «трагическую» историю вдова рассказала российским СМИ, передает «24 канал».

«Паша просто попил воды. Им говорили не брать ничего у местных, но как удержишься, когда там такая жара! Вот он и попил. Потом ему стало плохо», – жалуется россиянка.

«Z-волонтеры», которые приезжают на временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей, панически боятся проживающих там украинцев.

Женщина погибшего оккупанта переживает, что останется без выплат, потому что смерть ее мужа произошла не в бою.

Россиянку больше всего волнует, что ее муж в июле получил всего 12 тысяч рублей зарплаты, а в августе ему вообще ничего не пришло.

Поскольку официальное сообщение от российского командования о смерти оккупанта так и не пришло, его жена может остаться без «белой Лады».

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