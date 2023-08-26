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Какая погода ждет белорусов 27 августа

  • 26.08.2023, 18:31
Какая погода ждет белорусов 27 августа

Будет тепло и дождливо.

В воскресенье, 27 августа на большей части территории Беларуси ожидаются грозы или сильные ливни. Придется не только брать с собой зонтики, но и быть осторожными: шквальный ветер может валить деревья.

Из-за грозовых ливней, сильного ветра и жары на 27 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В остальном же в стране будет переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман.

Ночью воздух остынет до 15 градусов. Днем температура будет от плюс 25 по северу до плюс 32 в южных районах Беларуси.

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