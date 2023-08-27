«Cудьба Лукашенко предрешена» 1 27.08.2023, 9:06

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Диктатор напуган, зная, что Кремль ему не простит.

Что ждет Лукашенко после смерти главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина?

На интересующий многих вопрос сайту Charter97.org ответил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

— И Пригожин, и Лукашенко рассчитывали, что в тот конкретно момент Путин очень слаб, рассчитывали на поддержку военных. Недавняя отставка генерала Сергея Суровикина об этом свидетельствует. Как и заявление Лукашенко о том, что он был готов перебросить бригаду спецназа в Москву. Ведь не для защиты Москвы он это хотел сделать, а чтобы участвовать в мятеже на стороне путчистов.

Однако что-то пошло не так, большинство военных на тот момент не поддержало бунт Пригожина, Лукашенко пришлось делать все, чтобы выступить якобы переговорщиком и спрятать главу «Вагнера» на своей территории. Путин в конце концов расправился с Пригожиным. Теперь, через два месяца, Путину и его клану — Шойгу, Патрушеву — прекрасно известно, кто участвовал в мятеже.

Естественно, что Лукашенко перепуган, ведь «пахан всея России» не может простить предательства. Только Пригожина легче заменить, а в той ситуации, которой оказалась Россия, Лукашенко заменить сложнее. Однако я уверен, что Кремль обязательно расправится с ним, и последний это хорошо понимает.

Вся эта смута дестабилизирует наших врагов, но нам важно, чтобы Беларусь стала демократической. Да, судьба Лукашенко предрешена, но в какой ситуации окажется Беларусь? Это будет зависеть только от самих белорусов, от тех людей, которые называют себя лидерами…

А пока события развиваются в очень благоприятном для нас направлении.

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