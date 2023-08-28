ВСУ уничтожили российский танк на Лиманском направлении 3 28.08.2023, 10:52

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Видеофакт.

Бойцы сводной тактической группы «Адам» уничтожили беспилотником вражеский танк на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент успешной атаки и детонации боекомплекта вражеской бронемашины опубликован в соцсетях.

«Операторы БПЛА обнаружили российский танк и двух двигавшихся в его направлении военных, после чего группа огневой поддержки начала минометный обстрел. Пока оккупанты убегали от обстрела, наш FPV-дрон сжег их единственную надежду на побег», - говорится в комментарии к видеозаписи.

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