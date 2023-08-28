Американская гимнастка Симона Байлз побила 90-летний рекорд 28.08.2023, 11:10

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В этом году она вернулась в спорт после двухлетней паузы.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз завоевала золото чемпионата США по спортивной гимнастике в многоборье и побила рекорд, который держался 90 лет.

Для 26-летней Байлз это золото стало восьмым. Ранее абсолютный рекорд по победам в многоборье принадлежал Альфреду Йохиму, который завоевал седьмое золото в 1933 году.

Также Байлз стала самой возрастной победительницей чемпионата США. До этого самой старшей чемпионкой была Линда Метени-Малвихилл, которая завоевала золото в 1971 году в возрасте 24 лет.

В 2023 году Байлз вернулась в спорт после двухлетней паузы. Перерыв был связан с психологическими проблемами. Она четыре раза побеждала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, на тех же Играх она взяла бронзу. В Токио на ее счету бронза на бревне и серебро в командном многоборье. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.

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