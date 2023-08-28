Союз предпринимателей и работодателей Польши выступил против ABBA и бывшего лукашенковского чиновника Бурого 8 28.08.2023, 11:41

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АЛЕСЬ АЛЕХНОВИЧ, СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ, ЕВГЕНИЙ БУРЫЙ

Польские предприниматели предостерегают от попыток дезинтеграции белорусского бизнеса в Польше.

Союз предпринимателей и работодателей Польши (ZPP) выступил против Ассоциации белорусского бизнеса за рубежом (ABBA) и ее лидера Евгения Бурого. ZPP предостерегает от попыток дезинтеграции белорусского бизнеса в Польше: заявление организации касается инициативы ABBA о верификации белорусского бизнеса, который открывается в Евросоюзе.

«Союз предпринимателей и работодателей ZPP оказывает последовательную поддержку белорусским предпринимателям, которые хотят открыть свой бизнес в Польше. Уже в 2020 году мы стали первой организацией в Центральной и Восточной Европе, которая поддержала процессы переезда белорусских компаний. Нам успешно удалось перевести несколько крупных белорусских производителей программного обеспечения в Польшу, и мы всегда держали польское правительство в курсе этого процесса», - сказано в заявлении Союза предпринимателей и работодателей Польши.

«Кроме того, мы также помогли десяткам небольших компаний. Мы гордимся тем фактом, что Польша — страна, которая приветствует белорусов, и надеемся, что так будет и в последующие годы. Тем более, мы не можем позволить себе молчать, когда бывший сотрудник Совбеза Республики Беларусь пытается подорвать, используя провокации и клевету, доверие к нам и к другим организациям, поддерживающим белорусов, создавая бизнес-модель использования секретной информации и приобретенных ноу-хау во властных структурах режима Лукашенко. Этим человеком является Евгений Бурый, нынешний глава Ассоциации белорусского бизнеса за рубежом (ABBA), который, пренебрегая институтами польского государства, созданными именно для этой цели, претендует на право выдавать сертификаты доверия белорусским гражданам и предпринимателям, находящимся в Польше, называя этот процесс «верификацией», – отмечают польские предприниматели.

«Эта деятельность основана исключительно на знаниях и опыте, полученных в результате его работы в аппарате режима, и проводится в тесном сотрудничестве с бывшими оперативниками из комитета государственной безопасности Республики Беларусь, то есть Белорусского КГБ или Министерства внутренних дел.

Не подозревая о прошлом господина Бурого, ZPP помогла основать ABBA в Польше. Мы подготовили учредительные документы, выполнили процесс регистрации и помогли организации получить крупный грант на ее деятельность. Мы быстро поняли, что это было ошибкой.

Как оказалось, создание организации послужило г-ну Бурому и его жене, вице-президенту ABBA Марине Гирин, в основном для того, чтобы создать собственную финансовую базу вместо того, чтобы заниматься настоящим бизнесом.

Мы категорически и безоговорочно прекратили наше сотрудничество с ABBA после того, как г-н Бурый представил вышеупомянутый план «проверки» белорусских компаний, работающих в Польше. Мы, бесспорно, восприняли это как предзнаменование рэкета и вымогательства в советском стиле.

Сегодня мы видим, что ABBA остается мертвой организацией, не занимающейся реальным представительством своих членов. Вся её деятельность направлена на общественный сбор средств, с помощью которого господин Бурый и госпожа Гирин финансируют свою повседневную жизнь и путешествия по всему миру.

Через наш собственный Белорусский бизнес-центр ZPP намерена и дальше оказывать поддержку белорусским предпринимателям в открытии бизнеса в Польше.

Однако мы не должны допускать, чтобы доверие к компаниям «проверялось» бывшими чиновниками Лукашенко, вместо государственных учреждений. Учитывая все вышеизложенное, мы обращаемся к компетентным органам с просьбой расследовать деятельность господина Бурого – по нашему мнению, напоминающую практику мафии – и впоследствии предпринять соответствующие шаги по его делу», – говорится в заявлении.

Варшава, 16.08.2023

Союз предпринимателей и работодателей (ЗПП)

Цезари Казмерчак – президент правления,

Марцин Новацки – вице-президент правления,

Якуб Биньковский – член правления.

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