СМИ: В Кремле подготовили проект указа Путина об объявлении мобилизации 9 28.08.2023, 17:27

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Дата подписания указа выбрана не случайно.

В Кремле подготовили проект указа президента страны-агрессора РФ Владимира Путина об объявлении мобилизации. Об этом 28 августа сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Ожидается, что указ будет подписан в конце сентября. По словам источника, дата подписания указа выбрана не случайно. Во-первых, в России уже пройдет единый день голосования, и негативная реакция россиян на указ не повлияет на поддержку кандидатов от партии Путина «Единая Россия». Во-вторых, ожидается, что на момент подписания указа из отпусков и каникул вернется большинство российских граждан.

В указе также планируется предложить находящимся за рубежом россиянам мобилизационного возраста вернуться в Россию в течение недели после подписания документа Путиным и отслужить один год в вооруженных силах РФ, сказал источник.

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